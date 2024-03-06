Кардиолог Староверова: слабость и головокружение могут быть проявлением аритмии

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аритмия

Врач-кардиолог Александра Староверова: аритмия или нарушение нормального ритма сердца может возникнуть даже у здорового человека.

Кардиолог Староверова напомнила в беседе с «Вечерней Москвой»

«Аритмией называют такое состояние, при котором нарушаются одна или обе главные характеристики нормального ритма сердца – регулярность и частота».

Данное нарушение в работе сердца является очень распространенным – с ним в разные моменты жизни сталкиваются практически все люди, даже здоровые и крепкие. Причины, вызывающие аритмию, далеко не всегда бывают опасными и патологическими. Но если она все же возникает и тем более если она повторяется, человеку следует обращаться к врачу – только обследования могут показать, насколько серьезным может быт такой сбой.

«Аритмия может быть постоянной или проявляться приступами продолжительностью от нескольких секунд до нескольких дней», - отметила Александра Староверова.

Называя симптомы нарушения, кардиолог уточнила, что проявлением аритмии могут быть слабость и головокружение. Другие признаки – слишком частое или, наоборот, медленное сердцебиение, чувство замирания сердца, дискомфорт в грудной клетке, ощущение «кувырков» в груди, предобморочные состояния.

Опаснее всего, когда аритмия бывает обусловлена сердечными патологиями – например, ишемической болезнью сердца, миокардитом, фибрилляцией желудочков. Другими вызывающими ее проблемами могут быть гипертиреоз, сильный стресс или депрессия.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что железодефицитная анемия может быть признаком онкологического процесса.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александра Староверова
Александра Староверова
Здоровье
врач-кардиолог
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Теги : аритмия, опасные симптомы, Александра Староверова