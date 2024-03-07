Врач Карпенко: необходимость постоянной диеты при гастрите – это миф

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дискомфорт в животе

Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко: постоянные строгие пищевые ограничения при гастрите – избыточная мера, необходимости в этом нет.

Многие люди убеждены, что гастрит, будучи заболеванием желудка, требует постоянной диеты.

«Многие пациенты с гастритом пожизненно соблюдают крайне строгую диету и отказываются, к примеру, от сырых овощей и фруктов», - сказа об этом врач Карпенко.

Специалист дал понять, что необходимость постоянной диеты при гастрите – это миф. По словам Карпенко, необходимость в диетических ограничениях оправдана только в ситуации обострения болезни. Постоянно строгий рацион ведет к нехватке полезных питательных веществ, витаминов.

«В период ремиссии, когда обострения нет, диетические исключения избыточны», - постулировал медик.

Почему возникает гастрит? Отсутствие супов в рационе не приводит к гастриту. Основная причина – инфицирование бактерией Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), которая легко приспосабливается к кислотной среде желудка и провоцирует воспаление его стенок. Заражение бактерией происходит через бытовые предметы (посуду), предметы гигиены (зубные щетки), поцелуи.

Как проявляется гастрит? С ним часто ассоциируют боли в животе. На самом деле гастриту свойственно бессимптомное развитие, а неприятные симптомы могут возникать лишь в обстоятельствах обострения. Выявить его помогают не внешние симптомы, а анализ ткани стенки желудка, который получают при гастроскопии.

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Дмитрий Карпенко
Дмитрий Карпенко
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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Теги : гастрит, ошибки в питании, Дмитрий Карпенко