Врач Карпенко: необходимость постоянной диеты при гастрите – это миф

«Многие пациенты с гастритом пожизненно соблюдают крайне строгую диету и отказываются, к примеру, от сырых овощей и фруктов», - сказа об этом врач Карпенко.

«В период ремиссии, когда обострения нет, диетические исключения избыточны», - постулировал медик.

Многие люди убеждены, что гастрит, будучи заболеванием желудка, требует постоянной диеты.Специалист дал понять, что необходимость постоянной диеты при гастрите – это миф. По словам Карпенко, необходимость в диетических ограничениях оправдана только в ситуации обострения болезни. Постоянно строгий рацион ведет к нехватке полезных питательных веществ, витаминов.Отсутствие супов в рационе не приводит к гастриту. Основная причина – инфицирование бактерией Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), которая легко приспосабливается к кислотной среде желудка и провоцирует воспаление его стенок. Заражение бактерией происходит через бытовые предметы (посуду), предметы гигиены (зубные щетки), поцелуи.С ним часто ассоциируют боли в животе. На самом деле гастриту свойственно бессимптомное развитие, а неприятные симптомы могут возникать лишь в обстоятельствах обострения. Выявить его помогают не внешние симптомы, а анализ ткани стенки желудка, который получают при гастроскопии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает освободить печень от излишков жира

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.