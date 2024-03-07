Врач Якушева: коррекция питания и движение помогают избавиться от ожирения печени

«Создание запасов жира в печени ухудшает работу органа и приводит к опасным осложнениям – фиброзным изменениям, циррозу печени. Если не лечить стеатогепатоз, то может развиться печеночная недостаточность, желтуха, отеки, энцефалопатия», - предупредила медик.

«Нужно добавить в жизнь движения – это может быть любая активность: уборка по дому, прогулки на улице, подъем по лестнице вместо лифта, активный отдых в выходные. Также важно изменить свой подход к питанию», - посоветовала эксперт.

«Исследования показали, что если человек может снизить массу тела, то и степень жировых отложений вокруг печени уменьшается», - поделилась врач.

Врач Якушева предупредила в беседе с aif.ru , что возникающее у человека ожирение печени (по-другому, стеатогепатоз, жировая болезнь печени) может довольно долго развиваться незаметно. Между тем, подобное ожирение способно наносить здоровью очень серьезный вред.Елена Якушева отметила, что накоплению жира в печени во многом способствуют вредные привычки человека – склонность к малоподвижности, сидячее времяпровождение, недостаток физических нагрузок, несбалансированное питание, при котором употребляется много вредных, переработанных продуктов, простых углеводов, алкоголя.Говоря о том, как добиться оздоровления и восстановления печени, врач Якушева констатировала: коррекция питания и движение помогают избавиться от ожирения органа.Специалист отметила, что из рациона нужно исключить любые сладкие напитки и спиртное, отказаться от быстрой еды промышленного производства – вместо этого нужно употреблять натуральные, малообработанные продукты, ограничить количество поедаемого сладкого.Одним и самых эффективных способов уменьшить объем жироотложения в печени является похудение, подчеркнула медик.Якушева добавила, что с ожирением печени можно бороться и медикаментозным способом, но важно, чтобы предназначавшиеся для этого препараты назначал специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие полезные жиры должны присутствовать в рационе

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