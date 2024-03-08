Некоторые патологии вызывают постоянное ощущение простуды или лихорадки

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Озноб, дрожь, ощущение чересчур сильного холода, общее недомогание могут вызываться в том числе такими патологиями как анемия или гипотиреоз.

Постоянное ощущение холода, простуды или лихорадки может быть признаком более серьезного заболевания. Человеку, который часто чувствует холод, даже когда находится в теплом месте или спустя долгое время после возвращения домой с улицы, следует проконсультироваться с врачом, об этом проинформировал портал Pronews.gr.

Специалисты рассказали, какие патологии вызывают постоянное ощущение простуды или лихорадки.

Анемия. Она возникает, когда организм не может производить достаточное количество нормальных эритроцитов для переноса кислорода по телу.

Другие симптомы анемии:
  • Усталость
  • Бледное лицо
  • Аритмия.
Гипотиреоз. Когда щитовидная железа не производит достаточного количества гормона или организм не может эффективно перерабатывать этот гормон, развивается гипотиреоз.

Помимо ощущения холода, другими симптомами гипотиреоза являются:
  • Истончение волос
  • Сухая кожа
  • Усталость
  • Нерегулярные или обильные менструации у женщин
  • Запор
  • Увеличение веса.
Проблема с кровеносными сосудами. Постоянное чувство холода в руках и ногах говорит о возможном заболевании кровеносных сосудов, при котором ограничивается приток крови к конечностям.

Такими проблемами могут быть:
  • Нарушения свертываемости крови
  • Атеросклероз (сужение кровеносных сосудов)
  • Болезнь Рейно (сужение и спазмы артерий пальцев рук и ног).
Диабет. Поражение почек, возникающее в результате диабета, известно как диабетическая нефропатия. Одним из ее симптомов является постоянное ощущение зябкости, лихорадки.

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Теги : холод, признаки болезней, проблемы со здоровьем
Некоторые патологии вызывают постоянное ощущение простуды или лихорадки
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