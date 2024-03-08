Некоторые патологии вызывают постоянное ощущение простуды или лихорадки

Усталость

Бледное лицо

Аритмия.

Истончение волос

Сухая кожа

Усталость

Нерегулярные или обильные менструации у женщин

Запор

Увеличение веса.

Нарушения свертываемости крови

Атеросклероз (сужение кровеносных сосудов)

Болезнь Рейно (сужение и спазмы артерий пальцев рук и ног).

Постоянное ощущение холода, простуды или лихорадки может быть признаком более серьезного заболевания. Человеку, который часто чувствует холод, даже когда находится в теплом месте или спустя долгое время после возвращения домой с улицы, следует проконсультироваться с врачом, об этом проинформировал портал Pronews.gr.Специалисты рассказали, какие патологии вызывают постоянное ощущение простуды или лихорадки.Она возникает, когда организм не может производить достаточное количество нормальных эритроцитов для переноса кислорода по телу.Другие симптомы анемии:Когда щитовидная железа не производит достаточного количества гормона или организм не может эффективно перерабатывать этот гормон, развивается гипотиреоз.Помимо ощущения холода, другими симптомами гипотиреоза являются:Постоянное чувство холода в руках и ногах говорит о возможном заболевании кровеносных сосудов, при котором ограничивается приток крови к конечностям.Такими проблемами могут быть:Поражение почек, возникающее в результате диабета, известно как диабетическая нефропатия. Одним из ее симптомов является постоянное ощущение зябкости, лихорадки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая головная боль бывает ранним симптомом опухоли мозга.

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