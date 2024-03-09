Врач Кореневич: внезапную остановку сердца может вызвать тромб из нижних конечностей
Врач-кардиолог Анна Кореневич: тромбы, вызывающие внезапную остановку сердца, склонны возникать в венах нижних конечностей или таза.
Врач Кореневич напомнила, что способные оборвать человеческую жизнь сердечные патологии нередко оказываются внезапными.
«Половина летальных исходов, обусловленных проблемами с сердцем и сосудами, происходит внезапно. Ситуация, когда человек еще вчера был здоров, а сегодня не проснулся, увы, не редкость», - констатировала специалист.
Анна Кореневич обратила внимание на то, что весьма распространенной причиной неожиданной остановки сердца является тромбоэмболия легочной артерии – именно она как правило возникает в тех случаях, когда врачи говорят об отрыве тромба. В подобных обстоятельствах тромб, держащийся какое-то время на внутренней стенке артерии, отрывается от места крепления, попадает в кровоток и транспортируется в легочную артерию. Врач Кореневич предостерегла, что внезапную остановку сердца может вызвать тромб из нижних конечностей.
«Если тромб крупный, то закупорка легочной артерии рефлекторно вызывает остановку сердца и смерть», - заявила кардиолог.
Медик добавила, что такого рода тромбы склонны формироваться в венах ног, малого таза. Риск их возникновения во многом повышается из-за неподвижности людей – например, это происходит при сидячей профессии, способствующей сгущению крови и воспалению сосудистых стенок.
Как понять, что в ноге появился тромб? В ноге ощущается сильная боль, когда человек проходит пешком большое расстояние, ускоряет шаг или поднимается по лестнице. Помимо боли, в ноге также может возникать сильная тяжесть или слабость, спазмы, судороги.
Также, по словам Кореневич, «сердечной» причиной внезапной смерти, могут быть ишемическая или коронарная болезни. Эти патологии особенно часто развиваются у курильщиков и злоупотребляющих алкоголем, гипертоников, людей с лишним весом, малоподвижных.
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Анна Кореневич
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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