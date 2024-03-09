Врач Кореневич: внезапную остановку сердца может вызвать тромб из нижних конечностей

«Половина летальных исходов, обусловленных проблемами с сердцем и сосудами, происходит внезапно. Ситуация, когда человек еще вчера был здоров, а сегодня не проснулся, увы, не редкость», - констатировала специалист.

«Если тромб крупный, то закупорка легочной артерии рефлекторно вызывает остановку сердца и смерть», - заявила кардиолог.

Врач Кореневич напомнила, что способные оборвать человеческую жизнь сердечные патологии нередко оказываются внезапными.Анна Кореневич обратила внимание на то, что весьма распространенной причиной неожиданной остановки сердца является тромбоэмболия легочной артерии – именно она как правило возникает в тех случаях, когда врачи говорят об отрыве тромба. В подобных обстоятельствах тромб, держащийся какое-то время на внутренней стенке артерии, отрывается от места крепления, попадает в кровоток и транспортируется в легочную артерию. Врач Кореневич предостерегла, что внезапную остановку сердца может вызвать тромб из нижних конечностей.Медик добавила, что такого рода тромбы склонны формироваться в венах ног, малого таза. Риск их возникновения во многом повышается из-за неподвижности людей – например, это происходит при сидячей профессии, способствующей сгущению крови и воспалению сосудистых стенок.Также, по словам Кореневич, «сердечной» причиной внезапной смерти, могут быть ишемическая или коронарная болезни. Эти патологии особенно часто развиваются у курильщиков и злоупотребляющих алкоголем, гипертоников, людей с лишним весом, малоподвижных.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с насыщенным жиром могут быть полезными для сердца

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