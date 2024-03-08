«Последние работы зарубежных исследователей показали, что красное мясо и сыр могут быть полезными для сердца. Важно избегать употребления в первую очередь обработанных мясных продуктов», - проинформировала «РГ».

Продукты с насыщенным жиром могут быть полезными для сердца, на это обратила внимание « Российская газета ». Ссылаясь на данные портала Pronews, издание пишет, что укреплению кардиологического здоровья могут способствовать даже красное жирное мясо и сыр, в котором также очень высока концентрация насыщенных жирных кислот.В последнее время ученые активнее дискутируют по поводу пользы насыщенных жиров. Содержащие их натуральные продукты как правило оказываются источником большого количества необходимых организму веществ, включая белок, витамины, железо, цинк и другие микроэлементы. В свою очередь, присутствующий в продуктах жир способствует оптимальному усвоению всех этих ценных нутриентов. В результате благодаря их полезному влиянию организм становится лучше защищен от набора лишнего жира, проблем с давлением, диабета и тех же сердечно-сосудистых заболеваний. Например, имеются исследовательские данные о том, что жирный сыр помогает нормализовать уровень холестерина за счет особой структуры, а также содержащихся в нем кальция и казеина (вид белка). Что касается мяса, оно является лучшим поставщиком железа для организма, а также одним из главных источников аминокислот – жизненно необходимых ему незаменимых питательных веществ.По словам российского врача-эндокринолога Зухры Павловой, продукты, являющиеся источником животного белка, должны присутствовать в ежедневном рационе, причем входить в каждый прием пищи. Если такие продукты употребляются в недостаточном количестве, повышается риск развития анемии, потери мышечной массы и телесной дряблости, ускоренного старения, костных и суставных патологий.Главный принцип, которого стоит придерживаться при поедании жирных продуктов животного происхождения – ими не следует злоупотреблять.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве можно ежедневно есть сливочное масло

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