Эндокринолог Павлова: горячие супы помогают при избавлении от лишнего веса, врач Захарова назвала 5 самых полезных супов для похудения
Употребление супов и достаточного количества воды, медленное пережевывание пищи и достаточное количество сна помогают похудеть без усилий. Об этом радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
«Очень важно есть супы, особенно если эти супы горячие, тем более в холодное время года. Их нельзя съесть быстро, а тот промежуток времени, который вы тратите на употребление горячих блюд, дает возможность выработаться гормонам насыщения, того же глюкагоноподобного пептида. Ваш мозг просигнализирует, что еды достаточно, и вы будете наедаться меньшим количеством пищи», – объяснила доктор.
Твердую пищу желательно тщательно пережевывать и есть не торопясь. Это поможет насытиться и есть меньше.
Врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум рассказал какие супы наиболее полезны для похудения.
"Горячий суп, приготовленный на основе нежирного бульона и овощей, часто является низкокалорийным блюдом. Это позволяет насытиться без лишних калорий, что важно при создании дефицита калорий для похудения", - говорит Захарова.
Жидкость в супе способствует гидратации организма. Иногда чувство жажды может восприниматься организмом как голод, поэтому регулярное употребление супов помогает поддерживать нормальный баланс воды в организме.
Потребление горячих блюд может увеличить тепловой эффект организма, что означает, что для обработки пищи требуется больше энергии. Это может незначительно увеличить общий энергетический расход, способствуя процессу похудения.
Горячие супы можно приготовить с использованием различных овощей, белковых и зерновых продуктов, обеспечивая организм разнообразными питательными веществами и витаминами.
Захарова назвала семь видов супов, которые могут быть полезными при похудении:
Минестроне
Итальянский суп с овощами, бобами, помидорами и зеленым листовым овощами. Благодаря высокому содержанию клетчатки, он способствует созданию ощущения сытости.
Полезные ингредиенты: бобы, томаты, морковь, картошка, шпинат.
Куриный суп с овощами
Нежный суп на курином бульоне с добавлением овощей, таких как морковь, лук, сельдерей. Белок из куриного мяса помогает в поддержании мышечной массы при снижении веса.
Полезные ингредиенты: курица, морковь, лук, сельдерей.
Летний гаспачо
Освежающий испанский суп на основе помидоров, огурцов, перца и лука. Идеальный выбор для летнего периода.
Полезные ингредиенты: помидоры, огурцы, перец, лук, базилик.
Суп с цветной капусты
Суп с цветной капустой, которая богата витаминами и минералами. Помогает улучшить пищеварение и поддерживает общее здоровье.
Полезные ингредиенты: цветная капуста, лук, картошка, куркума.
Томатный суп с креветками
Основа супа - томатный бульон с добавлением креветок и овощей. Обладает низким содержанием калорий и богат витаминами.
Полезные ингредиенты: креветки, помидоры, лук, зелень.
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