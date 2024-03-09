Эндокринолог Павлова: горячие супы помогают при избавлении от лишнего веса, врач Захарова назвала 5 самых полезных супов для похудения





«Очень важно есть супы, особенно если эти супы горячие, тем более в холодное время года. Их нельзя съесть быстро, а тот промежуток времени, который вы тратите на употребление горячих блюд, дает возможность выработаться гормонам насыщения, того же глюкагоноподобного пептида. Ваш мозг просигнализирует, что еды достаточно, и вы будете наедаться меньшим количеством пищи», – объяснила доктор.

"Горячий суп, приготовленный на основе нежирного бульона и овощей, часто является низкокалорийным блюдом. Это позволяет насытиться без лишних калорий, что важно при создании дефицита калорий для похудения", - говорит Захарова.

Твердую пищу желательно тщательно пережевывать и есть не торопясь. Это поможет насытиться и есть меньше.рассказал какие супы наиболее полезны для похудения.Жидкость в супе способствует гидратации организма. Иногда чувство жажды может восприниматься организмом как голод, поэтому регулярное употребление супов помогает поддерживать нормальный баланс воды в организме.Потребление горячих блюд может увеличить тепловой эффект организма, что означает, что для обработки пищи требуется больше энергии. Это может незначительно увеличить общий энергетический расход, способствуя процессу похудения.Горячие супы можно приготовить с использованием различных овощей, белковых и зерновых продуктов, обеспечивая организм разнообразными питательными веществами и витаминами.Итальянский суп с овощами, бобами, помидорами и зеленым листовым овощами. Благодаря высокому содержанию клетчатки, он способствует созданию ощущения сытости.бобы, томаты, морковь, картошка, шпинат.Нежный суп на курином бульоне с добавлением овощей, таких как морковь, лук, сельдерей. Белок из куриного мяса помогает в поддержании мышечной массы при снижении веса.курица, морковь, лук, сельдерей.Освежающий испанский суп на основе помидоров, огурцов, перца и лука. Идеальный выбор для летнего периода.помидоры, огурцы, перец, лук, базилик.Суп с цветной капустой, которая богата витаминами и минералами. Помогает улучшить пищеварение и поддерживает общее здоровье.цветная капуста, лук, картошка, куркума.Основа супа - томатный бульон с добавлением креветок и овощей. Обладает низким содержанием калорий и богат витаминами.креветки, помидоры, лук, зелень.Ранее МедикФорум писал о том, как избавится от ожирения печени.

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