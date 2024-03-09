Врач Павлова назвала употребление супов и воды среди «ленивых» способов похудения

«Очень важно есть супы, особенно если эти супы горячие, тем более в холодное время года. Их медленное поедание дает возможность выработаться гормонам насыщения, того же глюкагоноподобного пептида. Ваш мозг просигнализирует, что еды достаточно, и вы будете наедаться меньшим количеством пищи», – объяснила эндокринолог.

«Дефицит сна может привести к повышенному аппетиту: невыспавшийся человек будет пытаться восстановить бодрость сладостями, энергетиками, — все это способствует набору веса», - предупредила эксперт.

Врач Павлова согласилась в разговоре с радио Sputnik , что некоторые способы похудения могут быть «ленивыми», способствуя потере веса без диетических ограничений и спорта. Что важно понимать: подобные методы стать стройнее дают ожидаемый эффект при условии, что человек придерживается режима, который в целом направлен на поддержание здорового веса.Павлова уточнила, что среди «ленивых» способов похудения одним из ведущих является прием жидкости, например, употребление супов и воды.Специалист подчеркнула, что не только при употреблении супов, но и при других приемах пищи нужно избегать торопливости и медленно пережевывать пищу. Такая привычка эффективно помогает стать стройнее, поскольку позволяет обходиться меньшим количеством пищи.Кроме того, Павлова обратила внимание на необходимость пить воду, поскольку при ее недостатке в мозге могут активизироваться центры, вызывающие повышенный аппетит.Еще одним «ленивым» способом похудения может быть полноценный сон.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нутрициолог Катерина Кузина поделилась действенными способами похудения после 50 лет

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