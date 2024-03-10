Нейробиолог Лав: кофе с молоком теряет свои антиоксидантные свойства, нутрициолог Строков рассказал какой кофе самый полезный

Польза кофе

"Кофе обладает антиоксидантными свойствами, что делает его интересным напитком с точки зрения потенциальных положительных воздействий на здоровье. Антиоксиданты помогают защищать клетки организма от воздействия свободных радикалов, которые могут привести к окислительному стрессу и различным заболеваниям", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Молотый кофе содержит немного больше антиоксидантов и других питательных веществ, так как процесс обжарки и помола выполняется ближе к времени приготовления. Растворимый кофе может потерять некоторые питательные вещества в результате процесса сушки и обработки".

Врач отметил, что натуральный кофе содержит полифенолы. Речь идет о химических соединениях, которые защищают организм от окисления и замедляют старение.Нейробиолог Роберт Лав отметил, что кофе без молока положительно влияет на организм человека. С его добавлением такого эффекта не будет. Кроме того, молоко делает напиток высококалорийным и, таким образом, увеличивает риск развития ожирения со всеми последующими последствиями,Кофе содержит хлорогеновую кислоту, которая является одним из основных источников антиоксидантов в кофейных зернах. Этот компонент может помогать в борьбе со свободными радикалами.Кофеин, содержащийся в кофе, также обладает антиоксидантными свойствами. Он может способствовать защите клеток и участвовать в процессах нейтрализации свободных радикалов.Кофе содержит различные полифенолы, которые являются мощными антиоксидантами. Они могут оказывать защитное воздействие на клетки организма.Антиоксиданты в кофе могут помогать защищать клетки от повреждений и воспалений, что в свою очередь может снижать риск развития определенных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.Все эти компоненты совместно создают богатый антиоксидантный профиль кофе, что придает ему потенциал в качестве полезного напитка для здоровья.Кроме того,Зерна кофе до процесса обжарки называются зелеными кофейными зернами. Некоторые исследования предполагают, что зеленый кофе может содержать больше антиоксидантов, так как процесс обжарки может уменьшать их количество. Однако вариант зеленого кофе не так распространен и может отличаться по вкусу.Ранее МедикФорум писал о признаках сезонной депрессии.

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