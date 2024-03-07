Врач Бережанский: невозможность выполнять обычные дела может говорить о сезонной депрессии

«Женщины, подростки и молодёжь 25-33 лет чаще всего страдают сезонной депрессией. Это не просто снижение настроения, а изменения здоровья, связанное с уменьшением выработки в организме белков, серотонина, эндорфина», - обратил внимание медик.

«К симптомам сезонной депрессии можно отнести повышенную усталость, чрезмерную утомляемость, невозможность выполнять привычные дела дома или на работе. Человек становится раздражителен, появляются чувства безнадежности, вины, бесполезности», - перечислил Павел Бережанский.

В такое «переходное» время года как начавшаяся весна у многих людей могут возникать симптомы сезонной депрессии, – об том в интервью aif.ru сообщил врач Павел Бережанский. Он уточнил, что сезонная депрессия является аффективным расстройством, ассоциированным со сменой времени года.Бережанский отметил, что людям, страдающим сезонной депрессией, следует обращаться к специалистам. Говоря о симптомах, указывающих на расстройство, врач заявил: таким симптомам присуща цикличность, то есть, они склонны повторяться.Врач предупредил: невозможность выполнять обычные дела может говорить о сезонной депрессии.Другим признаком расстройства является изменение питания – аппетит становится повышенным, постоянно хочется углеводов, возникает переедание и набор веса. Еще один симптом – нарушения сна, с которыми могут быть также связаны гормональные и эндокринные нарушения, ослабление иммунитета и подверженность инфекциям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что женщинам в период менопаузы нужно употреблять продукты с фитоэстрогенами

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