Врач Латипова предупредила о гормональных нарушениях, ведущих к лишнему весу

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ожирение

Врач-эндокринолог Альфина Латипова рассказала, дисбаланс каких гормонов провоцирует прибавку веса.

Врач Латипова предупредила, что гормональные нарушения могут быть пусковым механизмом процессов, ведущих к появлению лишнего веса. В частности, такие нарушения обуславливаются гипотериозом – недостаточностью щитовидной железы.

«При заболевании щитовидной железы в виде гипотериоза, повышении кортизола и пролактина возможна небольшая прибавка веса», -  констатировала медик в Telegram-канале ФНКЦ ФМБА Росси.

Латипова отметила, что лишний вес является фактором развития многих серьезных проблем со здоровьем. В тех случаях, когда набор веса становится неконтролируемым процессом, необходимо в первую очередь выявлять причину патологии посредством обследований и анализов. Если увеличение массы тела происходит под влиянием гормональных отклонений, эндокринных патологий, самостоятельные попытки худеть с помощью каких-то ограничений в еде будут обречены на провал.

Какие гормоны влияют на вес?

Эстроген. Называется женским половым гормоном, но в некотором количестве присутствуют и у мужчин. При недостатке или избытке эстрогена женщины склонны набирать лишний вес, мужчины при его повышении тоже полнеют.

Тестостерон. «Мужской» гормон тоже имеется у женщин в небольшой концентрации. При его снижении теряется мышечная масса и замедляется метаболизм, что ведет к накоплению жира.

Прогестерон. Если у женщин уровень этого гормона повышен без уважительной причины, то повышается аппетит и быстро накапливается вес.

Инсулин. Он несет ответственность за уровень сахара в крови и за углеводный обмен, от которого напрямую зависит вес.

Лептин. При дисбалансе этого гормона человек не может ощутить чувства полноценного насыщения, постоянно ест и как следствие полнеет.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологи называют ошибкой отказ женщин от жиров ради стройной фигуры.

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Альфина Латипова
Альфина Латипова
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог
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