Врач Мещерякова назвала ошибкой отказ женщин от жиров ради стройной фигуры

«Тактика исключения жиров из ежедневного рациона в погоне за снижением калорий – это распространенная ошибка. На самом деле роль жира для женского организма крайне важна», - поделилась Татьяна Мещерякова с « Известиями ».

«Рекомендованная норма потребления жиров в питании – один грамм на килограмм массы тела».

Он необходим для нормального функционирования головного мозга – рацион с низким содержанием жира фактически лишает мозг компонентов, необходимых для поддержания его функций на качественном уровне.

Такие жизненно важные витамины, как A, D, E и K усваиваются организмом только при употреблении жира, а их дефицит грозит патологиями жизненно важных органов, развитием болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, депрессии и прочих расстройств, затрагивающих когнитивную (мыслительную) функцию.

Жир в рационе питания обеспечивает здоровье кожи. При дефиците жиросодержащих компонентов кожный покров оказывается склонен к сухости и шелушению, а, кроме того, к повреждениям, которые способствуют проникновению в организм различных инфекций.

Жир необходим для полноценной работы легких и защиты этого органа от развития специфических заболеваний.

Жир способствует высокой устойчивости иммунитета к влиянию различных патогенов и вредных внешних факторов.

Врач Мещерякова назвала несколько распространенных ошибок, допускаемых женщинами в своем питании. В частности, отметила она, такой ошибкой является отказ женщин от жиров ради стройной фигуры.Диетолог подчеркнула, что качественные жиры должны присутствовать в ежедневном питании женщин в виде нерафинированных растительных масел, рыбы, орехов, мясной продукции, яиц, молочных продуктов, не являющихся обезжиренными.Также врач Мещерякова назвала ошибкой отказ женщин в погоне за стройной фигурой от употребления сложных углеводов – например, от каш или хлеба. Эксперт обратила внимание на то, что эти продукты, поедаемые в правильном количестве, не приведут к лишнему весу, поскольку они нормализуют уровень сахара в крови и вместе с этим обеспечивают длительное чувство насыщения, позволяющее не прибегать к дополнительным перекусам и лишним поглощаемым калориям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что необходимости постоянно придерживаться диеты при гастрите в реальности не существует

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