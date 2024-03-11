Психолог Тум: слабость после пробуждения может означать синдром хронической усталости

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плохое самочувствие

Клинический психолог Майя Тум: синдром хронической усталости является системным заболеванием – как его узнать?

Психолог Тум рассказала, что ощущение слабости, разбитости, нехватки энергии и сил после периода плотных физических и эмоциональных нагрузок – это норма. Справиться с подобным бессилием достаточно просто: нужно лишь отдохнуть и дать организму возможность восстановить свои ресурсы.

Но если усталость и слабость ощущаются в обычных обстоятельствах, не связанных с нагрузками (например, после пробуждения от сна), это может свидетельствовать не просто о переутомлении. Чрезмерной утомляемостью и тотальным упадком энергии отличается такая патология как синдром хронической усталости.

«Если вы живете обычным ритмом, а сил нет, а усталость ощущается сразу после пробуждения, такое явление не является нормой. Причины синдрома хронической усталости (СХУ) могут лежать в нарушении физического или психического состояния организма», - поделилась Майя Тум с «Газетой.Ru».

Психолог уточнила, что синдром хронической усталости является системным заболеванием, которому свойственно не объяснимое какими-то факторами стойкое переутомление. Также при этом человек часто страдает от бессонницы, головной и мышечной боли.

«Переутомление ощущается на протяжении не менее полугода без объективных причин и не проходит после отдыха, может усиливаться при любой нагрузке», - пояснила психолог.

Майя Тум добавила, что с подобным нарушением нужно обязательно обращаться к врачам. В некоторых случаях СХУ оказывается внешним проявлением соматических и психических заболеваний.

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Теги : хроническая усталость, признаки нарушений, Майя Тум
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