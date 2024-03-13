Врач Зайцев: при застрявшей в горле рыбьей кости не надо есть хлеб и пить воду
Врач Владимир Зайцев поделился советами о первой помощи в тех случаях, когда у человека в горле застревает рыбья кость.
По словам лор-врача высшей категории Владимира Зайцева, многие люди в таких обстоятельствах совершают схожие ошибки – например, пытаются добиться продвижения инородного тела дальше по тракту, употребляя какие-то продукты или жидкости. Медик подчеркнул: при застрявшей в горле рыбьей кости не надо есть хлеб и пить воду.
«Прежде всего, не нужно заедать кость черствым хлебом или запивать ее водой», - констатировал Зайцев в интервью радио Sputnik.
Врач обратил внимание на то, что в такой ситуации важно сохранять по максимуму спокойствие, поскольку паника значительно повышает риск того, что будут предприняты неправильные и потенциально опасные действия.
«Правильно – добежать до туалета и спровоцировать рвоту. Нужно сделать так, чтобы кость вышла. То есть не протолкнуть ее глубже, а – в обратный путь», - поделился Владимир Зайцев.
Он добавил, что косточку, застрявшую на уровне глотки, иногда можно увидеть в зеркале. Ее можно попробовать извлечь самостоятельно пальцами или пинцетом. Место повреждения слизистой следует обработать хлоргексидином или другим антисептиком.
С костью, которая продолжает оставаться в горле или при сохраняющемся ощущении дискомфорта необходимо обращаться к врачу.
Также Зайцев отметил, что риск пострадать из-за застрявшего в горле фрагмента пищи значительно повышается, когда человек говорит во время еды.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Владимир Зайцев
Здоровье
ЛОР-врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук
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