Врач Утюмова объяснила вред молока и соды как средств лечения изжоги

«Молоко нейтрализует соляную кислоту, обволакивает желудок и потому приносит облегчение. Однако эффект будет коротким, так как оно может провоцировать образование желудочного сока и вызывать изжогу», - поделилась Дарья Утюмова.

«Изжога может возникать при рефлюксной болезни, язве желудка или кишечника, а также ахалазии — расширении пищевода и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы», - сообщила эксперт.

Врач Утюмова рассказала « Ленте.ру », что ряд известных способов гасить изжогу содержит весьма опасные рекомендации, следуя которым можно лишь усугубить проблему или вызвать дополнительные приступы. В частности, к ним относится способ справляться с изжогой, выпивая молоко. Специалист предупредила: после молока желудочный сок может начать вырабатываться с новой силой.Врач объяснила вред не только молока, но и соды как средств лечения изжоги. В желудке сода стимулирует образование углекислого газа, растягивающего орган и повышающего давление внутри него. Результатом этого может стать повторная изжога.Другое популярное средство лечения изжоги – отвар мяты также был раскритикован медиком. Утюмова отметила, что под действием напитка происходит расслабление нижнего пищеводного сфинктера, и оно способствует попаданию соляной кислоты в пищевод, усугубляя тем самым изжогу.Специалист подчеркнула, что правильное лечение изжоги предусматривает прежде всего выявление ее истинной причины, для этого необходимо обращаться к терапевту или гастроэнтерологу. Именно врач должен определять курс лечения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Александром Мясниковым были названы симптомы возникающих в организме злокачественных процессов.

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