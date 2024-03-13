Врач Утюмова объяснила вред молока и соды как средств лечения изжоги
Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова обратила внимание на популярные домашние средства лечения изжоги, которые на самом деле могут сильно навредить.
Врач Утюмова рассказала «Ленте.ру», что ряд известных способов гасить изжогу содержит весьма опасные рекомендации, следуя которым можно лишь усугубить проблему или вызвать дополнительные приступы. В частности, к ним относится способ справляться с изжогой, выпивая молоко. Специалист предупредила: после молока желудочный сок может начать вырабатываться с новой силой.
«Молоко нейтрализует соляную кислоту, обволакивает желудок и потому приносит облегчение. Однако эффект будет коротким, так как оно может провоцировать образование желудочного сока и вызывать изжогу», - поделилась Дарья Утюмова.
Врач объяснила вред не только молока, но и соды как средств лечения изжоги. В желудке сода стимулирует образование углекислого газа, растягивающего орган и повышающего давление внутри него. Результатом этого может стать повторная изжога.
Другое популярное средство лечения изжоги – отвар мяты также был раскритикован медиком. Утюмова отметила, что под действием напитка происходит расслабление нижнего пищеводного сфинктера, и оно способствует попаданию соляной кислоты в пищевод, усугубляя тем самым изжогу.
Специалист подчеркнула, что правильное лечение изжоги предусматривает прежде всего выявление ее истинной причины, для этого необходимо обращаться к терапевту или гастроэнтерологу. Именно врач должен определять курс лечения.
«Изжога может возникать при рефлюксной болезни, язве желудка или кишечника, а также ахалазии — расширении пищевода и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы», - сообщила эксперт.
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Дарья Утюмова
Здоровье
врач-терапевт, гастроэнтеролог
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