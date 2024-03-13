Психолог Рощина: ухудшение памяти может говорить о плохом состоянии сосудов

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проблемы с памятью

Психолог Ирина Рощина: сосудистые патологии – одна из ключевых причин ухудшения функции запоминания.

Психолог Рощина рассказала, что память человека тесно связана с тем, насколько здоровым в целом является его организм.

«Память – очень сензитивная функция, то есть очень чувствительная функция к любым изменениям в состоянии человека», - отметила врач в комментарии «Газете.Ru».

По словам Рощиной, ухудшение памяти может говорить о плохом состоянии сосудов, а также о заболеваниях, ассоциированных с сосудистыми нарушениями. В частности, проблемы с памятью, чрезмерная забывчивость или трудности с запоминанием, могут быть следствием недостаточного кровоснабжения головного мозга. Способствуют появлению такой проблемы перенесенные инсульт или инфаркт, имеющиеся гипертония или атеросклероз, тромбы, а также высокий уровень сахара в крови и диабет – эти патологии негативно сказываются на состоянии кровеносных сосудов, ухудшают их функцию обеспечивать транспортировку крови, от чего в итоге страдает мозг.

Психолог добавила, что даже обычная простуда, которой заболел человек, способна негативно влиять на его память.

«Запомнить что-то новое во время простуды, температуры и т.п. труднее, чем при нормальном функциональном состоянии организма», - сказала Ирина Рощина.

Также ухудшение памяти может отражать подверженность человека вредным привычкам – злоупотреблению алкоголем, приему запрещенных веществ.

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Ирина Рощина
Ирина Рощина
Здоровье
профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ
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Теги : память, причины нарушения, Ирина Рощина
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