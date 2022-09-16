Ухудшение памяти может возникать при некоторых заболеваниях

Последствия травм.

Последствия перенесенной инфекции.

Болезни, связанные с поражением сердечно-сосудистой системы.

Сахарный диабет.

Патологии эндокринной системы.

«Проблемы с памятью могут возникать у человека при разных обстоятельствах. В связи с этим человеку важно следить за своим здоровьем на ранних этапах любого заболевания», - подчеркнул Евдокимов в беседе с «Вечерней Москве».