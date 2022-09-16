Ухудшение памяти может возникать при некоторых заболеваниях
В интервью врача-остеопата Сергея Евдокимова были перечислены заболевания, при которых память начинает подводить человека (в их числе диабет и патологии сердца).
Медик сообщил, какие проблемы со здоровьем могут проявляться симптомом в виде снижения качества памяти.
- Последствия травм.
- Последствия перенесенной инфекции.
- Болезни, связанные с поражением сердечно-сосудистой системы.
- Сахарный диабет.
- Патологии эндокринной системы.
«Проблемы с памятью могут возникать у человека при разных обстоятельствах. В связи с этим человеку важно следить за своим здоровьем на ранних этапах любого заболевания», - подчеркнул Евдокимов в беседе с «Вечерней Москве».
Врач добавил, что часто учащающиеся эпизоды забывчивости у человека говорят об усталости организма, переработках и перегрузках, недосыпе. Другие частые причины – это стресс и депрессия.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда капли для носа начинают вредить сердечно-сосудистой системе.
Сергей Евдокимов
Здоровье
врач-остеопат
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