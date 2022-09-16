Ухудшение памяти может возникать при некоторых заболеваниях

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проблемы с памятью

В интервью врача-остеопата Сергея Евдокимова были перечислены заболевания, при которых память начинает подводить человека (в их числе диабет и патологии сердца).

Медик сообщил, какие проблемы со здоровьем могут проявляться симптомом в виде снижения качества памяти.
  • Последствия травм.
  • Последствия перенесенной инфекции.
  • Болезни, связанные с поражением сердечно-сосудистой системы.
  • Сахарный диабет.
  • Патологии эндокринной системы.
Евдокимов уточнил, что в число названных нарушений входят сотрясение мозга, перенесенный COVID-19, ишемическая болезнь сердца, проблемы с кровообращением  головного мозга, болезни щитовидной железы, метаболические нарушения в мозге.

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«Проблемы с памятью могут возникать у человека при разных обстоятельствах. В связи с этим человеку важно следить за своим здоровьем на ранних этапах любого заболевания», - подчеркнул Евдокимов в беседе с «Вечерней Москве».

Врач добавил, что часто учащающиеся эпизоды забывчивости у человека говорят об усталости организма, переработках и перегрузках, недосыпе. Другие частые причины – это стресс и депрессия.

Забывчивость может быть признаком рака


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда капли для носа начинают вредить сердечно-сосудистой системе.
Сергей Евдокимов
Сергей Евдокимов
Здоровье
врач-остеопат
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