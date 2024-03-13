Врач Голота ответила, когда человеку с простудой нужно вызывать скорую помощь

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простуда

Врач-отоларинголог Анна Голота: ухудшение состояния, вызванное осложнением простуды, может потребовать вызова скорой помощи.

Врач Голота рассказала, что сезонная простуда является заболеванием, которое может вполне успешно лечиться без лекарств и специальный процедур. Для этого заболевшему человеку нужно лишь больше отдыхать, спать, хорошо питаться и пить достаточно чистой жидкости. Если происходит повышение температуры более 38 градусов, можно принять жаропонижающее, при сильно заложенном носе – воспользоваться назальными сосудосуживающими средствами.

Но иногда банально начинающаяся простуда осложняется более тяжелым течением, присоединением других инфекций, непредвиденным ослаблением организма. В этом случае могут появиться симптомы, свидетельствующие о том, что ОРВИ может перейти во что-то очень серьезное. К таким «красным флагам» относятся длительный период (больше 5 дней) высокой температуры или ее новое появление после возникавшего улучшения, а также возникновение кожной сыпи, слишком продолжительная (больше 10 дней) заложенность носа или стойкие густые носовые выделения, боль в лице, одышка, очень долгий (больше 14 дней) кашель, боли в животе и рвота, проблемы с дыханием.

Также врач Голота ответила, когда человеку с простудой нужно вызывать скорую помощь. На такую необходимость указывают следующие признаки.
  • Очень высокая температура, не поддающаяся жаропонижающим средствам;
  • Невозможность глотать;
  • Сильная одышка;
  • Появление лающего кашля;
  • Усиление боли в животе;
  • Патологическая вялость;
  • Судороги.
Специалист отметила, что простудой может поначалу казаться возникший у человека менингит.

«Скорую также стоит вызвать при симптомах менингита. К ним относятся: сыпь, которая не бледнеет, головная боль, светобоязнь, невозможность согнуть голову или ногу в колене из положения лежа», - посоветовала терапевт в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие лекарства можно и нельзя принимать просроченными.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анна Голота
Анна Голота
Здоровье
врач-отоларинголог
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Теги : простуда, обращение к врачам, Анна Голота