Терапевт Агаева назвала лекарства, которые можно и нельзя принимать просроченными

«После истечения указанного на упаковке срока годности производители не могут гарантировать эффективность лекарства. Некоторые просроченные препараты вызывают непредсказуемые реакции организма», - сказала медик.

«Любое лекарство, которое помутнело, изменило цвет или запах, принимать нельзя. Если вы по неосторожности приняли просроченное лекарство, то необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь», - заявила эксперт.

«Некоторые лекарственные препараты, такие как парацетамол, ацетилсалициловая кислота и лоратадин в таблетках остаются безопасными и эффективными в течение 15 лет после завершения рекомендуемого срока применения».

Терапевт Агаева предупредила в интервью « Известиям », что просроченные лекарства способны провоцировать разные реакции организма, включая неожиданные и тяжелые.Агаева назвала лекарства, которые нельзя принимать просроченными – например, это антибиотики на основе тетрациклина гидрохлорида. Имея истекший срок действия, они могут оказаться, ядовитыми для организма.Инъекционные растворы из разряда просрочки тоже могут быть для организма токсином, причем очень сильным, вызывающим шок.Сиропы, назальные или глазные капли с истекшей годностью способны стать источником болезнетворных микроорганизмов.Агаева добавила, что отдельные антибиотики, инсулин, а также принимаемый от болей в сердце нитроглицерин при просроченной годности лишаются своих свойств, то есть, не помогают в нужный момент.В то же время, согласилась терапевт, есть лекарства, которые можно принимать просроченными.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что мягкие алкогольные настойки вредят организму сильнее водки

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