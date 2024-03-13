Онколог Агапов: снижение давления и гемоглобина в крови может возникать при раке печени

«Если вы замечаете у себя такие симптомы, как периодические кишечные расстройства, тошнота с приступами рвоты, беспричинная потеря веса, постоянная слабость или пониженное содержание гемоглобина в крови, необходимо срочно обратиться к врачу», - добавил эксперт.

«Приблизительно две трети пациентов, начавших лечение на 1-2 стадиях, смогут выжить после пяти лет», - отметил врач-онколог.

Онколог Агапов сообщил , что риск заболеть раком печени становится более существенным после 50 лет, причем мужчины становятся жертвами этого недуга чаще женщин. Подверженность опасному заболеванию усиливают инфицирование гепатитом (гепатитом В и С), злоупотребление алкоголем или употребление продуктов, содержащих афлатоксин, а также имеющийся цирроз.По словам Агапова, начало рака печени часто упускается из виду, поскольку его симптоматика на данном этапе не бывает выраженной. Онколог обратил внимание на то, что при данном виде рака может возникать снижение давления (гипотония) и гемоглобина в крови – замечая это, нужно консультироваться с врачом и проверять печень с помощью ультразвука, КТ или МРТ.Что касается признаков, которые многим известны – пожелтение кожи и болезненность в подреберье с правой стороны – они возникают на второй стадии рака печени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда человеку с простудой нужно вызывать скорую помощь

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