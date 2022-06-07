Рак печени: признаки в желудке, которые указывают на повреждение

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Рак печени: признаки в желудке, которые указывают на повреждение

Существует один очень специфический симптом рака печени, который должен насторожить вас, чтобы обратиться к врачу общей практики, рассказал  онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.


"Болезнь может вызвать комок только в правой части желудка. Затем это может повлиять на ваше пищеварение, что приведет к болям в верхней правой части живота. Это также может вызвать вздутие живота, независимо от того, сколько пищи вы съели", - утверждает онколог.

Это может быть связано с двумя причинами.

Либо «печень становится больше из-за растущего рака и вызывает опухоль в правой части живота», либо «рак увеличивает давление в печени, вызывая застой крови в сосудах. Это вытесняет жидкость из вен в брюшную полость», - добавляет Воробьев.

Показатели заболеваемости раком печени самые высокие у людей в возрасте от 85 до 89 лет. Любой может заболеть первичным раком печени.
«Не всегда ясно, что вызывает рак».

У вас может быть больше шансов получить его, если вы:
  • возраст старше 60 лет - чаще всего встречается у людей старше 85 лет
  • мужской пол
  • имеют определенные заболевания, такие как гепатит, цирроз печени, камни в желчном пузыре, диабет, паразиты в печени (печеночные двуустки) и ВИЧ
  • есть брат, сестра или родитель, у которых был первичный рак печени
Как и многие виды рака, диагноз также может быть связан с вашим образом жизни.

Другие симптомы включают в себя:
  • ваша кожа или белки ваших глаз становятся желтыми (желтуха), у вас также может быть кожный зуд, моча темнее и бледнее, чем обычно
  • потеря аппетита или потеря веса, не пытаясь
  • чувство усталости или отсутствие энергии
  • общее недомогание или симптомы, похожие на грипп
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