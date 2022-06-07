Рак печени: признаки в желудке, которые указывают на повреждение

"Болезнь может вызвать комок только в правой части желудка. Затем это может повлиять на ваше пищеварение, что приведет к болям в верхней правой части живота. Это также может вызвать вздутие живота, независимо от того, сколько пищи вы съели", - утверждает онколог.

«Не всегда ясно, что вызывает рак».

возраст старше 60 лет - чаще всего встречается у людей старше 85 лет

мужской пол

имеют определенные заболевания, такие как гепатит, цирроз печени, камни в желчном пузыре, диабет, паразиты в печени (печеночные двуустки) и ВИЧ

есть брат, сестра или родитель, у которых был первичный рак печени

ваша кожа или белки ваших глаз становятся желтыми (желтуха), у вас также может быть кожный зуд, моча темнее и бледнее, чем обычно

потеря аппетита или потеря веса, не пытаясь

чувство усталости или отсутствие энергии

общее недомогание или симптомы, похожие на грипп