Рак печени: признаки в желудке, которые указывают на повреждение
Существует один очень специфический симптом рака печени, который должен насторожить вас, чтобы обратиться к врачу общей практики, рассказал онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
"Болезнь может вызвать комок только в правой части желудка. Затем это может повлиять на ваше пищеварение, что приведет к болям в верхней правой части живота. Это также может вызвать вздутие живота, независимо от того, сколько пищи вы съели", - утверждает онколог.
Это может быть связано с двумя причинами.
Либо «печень становится больше из-за растущего рака и вызывает опухоль в правой части живота», либо «рак увеличивает давление в печени, вызывая застой крови в сосудах. Это вытесняет жидкость из вен в брюшную полость», - добавляет Воробьев.
Показатели заболеваемости раком печени самые высокие у людей в возрасте от 85 до 89 лет. Любой может заболеть первичным раком печени.
«Не всегда ясно, что вызывает рак».
У вас может быть больше шансов получить его, если вы:
- возраст старше 60 лет - чаще всего встречается у людей старше 85 лет
- мужской пол
- имеют определенные заболевания, такие как гепатит, цирроз печени, камни в желчном пузыре, диабет, паразиты в печени (печеночные двуустки) и ВИЧ
- есть брат, сестра или родитель, у которых был первичный рак печени
Другие симптомы включают в себя:
- ваша кожа или белки ваших глаз становятся желтыми (желтуха), у вас также может быть кожный зуд, моча темнее и бледнее, чем обычно
- потеря аппетита или потеря веса, не пытаясь
- чувство усталости или отсутствие энергии
- общее недомогание или симптомы, похожие на грипп
Оставить комментарий