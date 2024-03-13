Врач Ворошилова: кисломолочные продукты и теплая вода помогают в терапии запоров

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запор

Врач-гастроэнтеролог Ксения Ворошилова рассказала, что следует включить в рацион, если возникает запор.

Врач Ворошилова заявила «Газете.Ru», что неправильное питание является одним из основных факторов появления запоров. В частности, эта проблема возникает, когда в пищу употребляется недостаточно клетчатки, пребиотиков. Эти пищевые компоненты, содержащиеся в овощах, фруктах и цельном зерне, являются кормом для кишечной микрофлоры. Не получая их в нужном объеме, микрофлора подает сигналы, которые ведут к замедлению перистальтики и к более медленному продвижению химуса по кишечному тракту. Если к тому же человек пьет мало воды, то запор практически гарантирован.

Врач Ворошилова отметила, что в терапии запоров помогает прием теплой воды.

«При отсутствии противопоказаний, необходимо выпивать не менее 1,5-2 литров воды в сутки. Лучше, если она будет теплой, чтобы быстрее попасть в кишечник. Также в нее можно добавить мед» - поделилась эксперт советом.

Во избежание запоров медик порекомендовала следить за количеством и качеством употребляемых жиров – их источниками должны быть натуральные продукты, такие как нежирное мясо, рыба, сливочное, топленое, растительное масло.

Кроме того, для борьбы с запором очень важно минимизировать количество поедаемых простых углеводов. Организм обязательно должен получать пищевые волокна – ежедневно в питании должны присутствовать хотя бы 400 граммов растительных продуктов, включая овощи, фрукты, злаки, орехи.

Также в терапии запоров помогают кисломолочные продукты.

«Рекомендуется включать в рацион кисломолочные продукты, кислые фрукты, сухофрукты, фруктовые и овощные соки, так как они богаты полезными органическими кислотами», - пояснила эксперт.

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Ксения Ворошилова
Ксения Ворошилова
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Теги : запор, лечение запора, Ксения Ворошилова
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