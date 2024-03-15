Доктор Мясников: инфаркт часто маскируется под астму и аппендицит, кардиолог Варфоломеев назвал 8 симптомов, когда нужно звонить в скорую
Инфаркт может проявиться через другие патологии — астму и аппендицит. Такое предупреждение сделал медик Александр мясников в эфире программы "О самом главном".
Эксперт пояснил, что при классическом проявлении этой патологии человек чувствует давление в груди, жжение, боли в левом плече, ушах, также появляются проблемы с дыханием и холодный пот, уточнил Мясников.
Специалист добавил, что инфаркт может маскироваться под астму. В таком состоянии человеку не хватает воздуха, ночью часто появляется удушье. Мясников предупреждает, что это могут быть симптомы инфаркта, поэтому нужно вовремя вызвать бригаду скорой помощи.
По словам эксперта, инфаркт может маскироваться и под аппендицит. Часто его симптомами выступают боли в животе, рвота и понос.
Примерно 80% людей за сутки до смерти от инфаркта беспокоили боли в различных частях тела и одышка.
Врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум назвал классические симптомы инфаркта, которые должны насторожить.
Симптомы инфаркта миокарда
- Боль в груди: чувство давления, сжатия, тяжести, жжения или боли в центре или слева от груди. Эта боль может длиться несколько минут или идти и приходить.
- Боль в других областях верхней части тела: боль может распространяться на шею, челюсть, спину, плечи, руки (особенно левую) или живот.
- Ощущение нехватки воздуха: затрудненное дыхание или ощущение удушья.
- Головокружение и слабость: ощущение головокружения, обморока или слабости.
- Неправильный ритм сердца: быстрый или нерегулярный пульс.
- Потливость: холодный пот или влажность кожи.
- Тошнота и рвота: возможно, сопровождаемые головной болью или головокружением.
- Чувство тревоги: чувство беспокойства, страха или интуитивного предчувствия проблемы.
Когда нужно вызывать скорую помощь
"Если у вас или у кого-то из окружающих есть признаки инфаркта миокарда, нужно немедленно вызвать скорую помощь или перевезти пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Не ждите, чтобы симптомы усилились или исчезли. Важно получить медицинскую помощь как можно скорее, чтобы предотвратить серьезные последствия, такие как повреждение сердца или смерть", - советует Варфоломеев.
Женщины и пожилые
Необычные симптомы у женщин. У женщин симптомы инфаркта миокарда могут быть необычными и включать тошноту, рвоту, усталость, бессонницу или необъяснимую тревожность.
Необычные симптомы у пожилых людей. У пожилых людей инфаркт миокарда может проявляться менее типичными признаками, такими как конфузия, судороги или обморок.
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