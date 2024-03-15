Доктор Мясников: инфаркт часто маскируется под астму и аппендицит, кардиолог Варфоломеев назвал 8 симптомов, когда нужно звонить в скорую

Симптомы инфаркта миокарда

Боль в груди : чувство давления, сжатия, тяжести, жжения или боли в центре или слева от груди. Эта боль может длиться несколько минут или идти и приходить.

: чувство давления, сжатия, тяжести, жжения или боли в центре или слева от груди. Эта боль может длиться несколько минут или идти и приходить. Боль в других областях верхней части тела : боль может распространяться на шею, челюсть, спину, плечи, руки (особенно левую) или живот.

: боль может распространяться на шею, челюсть, спину, плечи, руки (особенно левую) или живот. Ощущение нехватки воздуха : затрудненное дыхание или ощущение удушья.

: затрудненное дыхание или ощущение удушья. Головокружение и слабость : ощущение головокружения, обморока или слабости.

: ощущение головокружения, обморока или слабости. Неправильный ритм сердца : быстрый или нерегулярный пульс.

: быстрый или нерегулярный пульс. Потливость : холодный пот или влажность кожи.

: холодный пот или влажность кожи. Тошнота и рвота : возможно, сопровождаемые головной болью или головокружением.

: возможно, сопровождаемые головной болью или головокружением. Чувство тревоги: чувство беспокойства, страха или интуитивного предчувствия проблемы.





Когда нужно вызывать скорую помощь

"Если у вас или у кого-то из окружающих есть признаки инфаркта миокарда, нужно немедленно вызвать скорую помощь или перевезти пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Не ждите, чтобы симптомы усилились или исчезли. Важно получить медицинскую помощь как можно скорее, чтобы предотвратить серьезные последствия, такие как повреждение сердца или смерть", - советует Варфоломеев.

Женщины и пожилые

Эксперт пояснил, что при классическом проявлении этой патологии человек чувствует давление в груди, жжение, боли в левом плече, ушах, также появляются проблемы с дыханием и холодный пот, уточнил Мясников.Специалист добавил, что инфаркт можетВ таком состоянии человеку не хватает воздуха, ночью часто появляется удушье. Мясников предупреждает, что это могут быть симптомы инфаркта, поэтому нужно вовремя вызвать бригаду скорой помощи.По словам эксперта,Часто его симптомами выступают боли в животе, рвота и понос.Примерно 80% людей за сутки до смерти от инфаркта беспокоили боли в различных частях тела и одышка.назвал классические симптомы инфаркта, которые должны насторожить.У женщин симптомы инфаркта миокарда могут быть необычными и включать тошноту, рвоту, усталость, бессонницу или необъяснимую тревожность.У пожилых людей инфаркт миокарда может проявляться менее типичными признаками, такими как конфузия, судороги или обморок.Ранее МедикФорум писал о вреде рафинированных углеводов на завтрак.

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