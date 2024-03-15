Сомнолог Полуэктов: чаще всего самой полезной для сна бывает поза полуэмбриона

«Самое важное — насколько человек расслаблен, насколько ему психологически комфортно», - уточни эксперт.

«Самая полезная поза для сна – та, которую выбирает ваш организм. Чаще всего это поза полуэмбриона. При ней можно достигнуть максимального расслабления мышц и связок», - констатировал Михаил Полуэктов.

«Сокращение сна даже на один час от рекомендуемой нормы снижает защитные функции организма», - предупредил эксперт.

Сомнолог Полуэктов сообщил в комментарии aif.ru : то, насколько качественным бывает сон у человека, зависит прежде всего от его психологического комфорта.Полуэктов отметил, что способность человека расслабляться и ощущать комфорт определяется его индивидуальными свойствами. По этой причине, например, кто-то предпочитает спать один и в полной темноте, а кому-то важно присутствие рядом партнера и наличие приглушенного света. В любом случае, нет стандарта наиболее полезной модели сна. Самым полезным является тот сон, который ассоциируется с наибольшим комфортом для человека.Тот же принцип работает и в отношении позы для сна.Специалист обратил внимание, что на сон взрослым людям нужно тратить не меньше 7 часов. При недостатке сна возникают предпосылки к развитию ожирения и таких болезней как сахарный диабет, гипертония и другие сердечно-сосудистые патологии. В тех случаях, когда работа людей предполагает сменный график, может повышаться склонность к развитию онкологических заболеваний в связи с возникающим при этом нарушением биоритмов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания вызывают учащенное мочеиспускание по ночам.

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