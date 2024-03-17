Врач Мамонтова: болезни щитовидной железы отражаются на состоянии кожи и волос

«Изменения функции щитовидной железы отражаются на состоянии кожи. При повышенной функции органа (тиреотоксикозе) повышается активность симпато-адреналовой системы и развивается выраженная потливость, кровоснабжение кожи увеличивается, в результате чего она становится горячей, бархатистой и влажной. При пониженной – наоборот, отмечается сухость кожных покровов, шелушение и даже огрубление кожи», - поделилась медик с aif.ru

«Важно помнить, что подобные симптомы не являются специфичными только для заболеваний щитовидной железы и могут сопровождать другие состояния», - обратила внимание эксперт.

Врач Мамонтова рассказала о том, как проблемы с щитовидной железой могут влиять на внешность. Специалист отметила, что болезни железы отражаются на состоянии кожи.Также неблагополучие щитовидки отражается на состоянии волос. Когда возникает ее избыточная активность, происходит ускорение обменных процессов в организме и активизация кровоснабжения волосяных луковиц. В результате волос становятся эластичнее, прочнее, шелковистее. При недостаточной функции железы (гипотиреоз) все происходит наоборот: волосы становятся качественно хуже, плохо растут и подвергаются выпадению.Мамонтова добавила, что болезни щитовидной железы могут менять и состояние ногтей. Тиреотоксикоз (он же гипертиреоз) истончает пластины: они излишне смягчаются и слоятся. Гипотиреоз способствует повышенной ломкости и исчерченности ногтей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые симптомы, предупреждающие о наступлении инфаркта, могут возникать за день-два до него

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