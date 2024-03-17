Врач Мамонтова: болезни щитовидной железы отражаются на состоянии кожи и волос
Врач Елена Мамонтова: кожа, волосы, ногти – многие особенности внешнего облика могут «рассказать» о том, что у человека имеются заболевания щитовидной железы.
Врач Мамонтова рассказала о том, как проблемы с щитовидной железой могут влиять на внешность. Специалист отметила, что болезни железы отражаются на состоянии кожи.
«Изменения функции щитовидной железы отражаются на состоянии кожи. При повышенной функции органа (тиреотоксикозе) повышается активность симпато-адреналовой системы и развивается выраженная потливость, кровоснабжение кожи увеличивается, в результате чего она становится горячей, бархатистой и влажной. При пониженной – наоборот, отмечается сухость кожных покровов, шелушение и даже огрубление кожи», - поделилась медик с aif.ru.
Также неблагополучие щитовидки отражается на состоянии волос. Когда возникает ее избыточная активность, происходит ускорение обменных процессов в организме и активизация кровоснабжения волосяных луковиц. В результате волос становятся эластичнее, прочнее, шелковистее. При недостаточной функции железы (гипотиреоз) все происходит наоборот: волосы становятся качественно хуже, плохо растут и подвергаются выпадению.
Мамонтова добавила, что болезни щитовидной железы могут менять и состояние ногтей. Тиреотоксикоз (он же гипертиреоз) истончает пластины: они излишне смягчаются и слоятся. Гипотиреоз способствует повышенной ломкости и исчерченности ногтей.
«Важно помнить, что подобные симптомы не являются специфичными только для заболеваний щитовидной железы и могут сопровождать другие состояния», - обратила внимание эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые симптомы, предупреждающие о наступлении инфаркта, могут возникать за день-два до него.
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Елена Мамонтова
Здоровье
врач-эндокринолог
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