Врач Мамонтова: нарушения сердечного ритма могут быть опасным признаком сбоев щитовидки

«В зависимости от нарушения функции и структуры органа проблемы с самочувствием могут проявляться в индивидуальном порядке и отличаться у разных пациентов», - рассказала медик в интервью aif.ru

«Некоторые из признаков заболевания, такие как нарушения сердечного ритма, являются особенно опасными для жизнедеятельности человека и требуют немедленного вмешательства врача».

По словам врача Мамонтовой, признаки сбоев щитовидки могут для многих оказаться неожиданными.Мамонтова отметила, что опасным признаком сбоев щитовидки могут оказаться нарушения сердечного ритма.Специалистка предупредила, что если при возникших нарушениях люди начинают тянуть с обращением к врачу, обследованием и лечением, это может посодействовать развитию серьезных осложнений.Врач Мамонтова добавила, что на сбои функций щитовидной железы могут также указывать повышенная усталость или сонливость, резкие колебания веса, повышение артериального давления, слишком сильна чувствительность к холоду или жаре, отеки лица и рук.Помимо этого людям с нездоровой щитовидкой бывают свойственны эмоциональные проблемы в виде депрессии, тревоги, раздражительности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные осложнения могут возникать зимой у людей с варикозом.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.