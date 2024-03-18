Эндокринолог Тананакина порекомендовала весной есть зеленые листья, врач Пономарева рассказала как предотвратить авитаминоз

«Для предотвращения весеннего авитаминоза важно включать в рацион продукты, богатые витаминами и минералами. Например, употребление цитрусовых фруктов, киви, зеленых листьев, бобов, ягод, орехов, рыбы, яиц, молока и молочных продуктов поможет обеспечить организм необходимыми питательными веществами», – сказала Тананакина.

"Для предотвращения авитаминоза весной, когда организм может испытывать дефицит определенных витаминов и минералов после зимы, важно следовать нескольким рекомендациям", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально ля МедикФорум.

"Убедитесь, что ваш рацион включает широкий спектр продуктов, богатых витаминами и минералами. Это могут быть свежие фрукты, овощи, зеленые листья, орехи, семена, молочные продукты, рыба и мясо".

"Важно не пропускать приемы пищи и употреблять пищу в правильных пропорциях, чтобы организм получал необходимое количество питательных веществ".

Она пояснила, что эти продукты содержат витамины С, D, группы В, а также ценные минералы, такие как кальций, железо и цинк, необходимые для поддержания здоровья в период весеннего перехода.В начале весны организм часто испытывает дефицит витаминов, особенно витамина С, витамина D и витаминов группы В. Недостаток данных витаминов может привести к ослаблению иммунной системы, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей, снижению энергии и ухудшению общего самочувствия, – рассказала врач.Предпочтение следует отдавать свежим продуктам, поскольку они часто содержат больше питательных веществ, чем обработанные продукты.Весной на рынках и в магазинах часто появляются свежие сезонные овощи и фрукты, которые могут стать хорошим источником витаминов и минералов.При нехватке витаминов и минералов можно принимать витаминные комплексы по рекомендации врача или диетолога.Алкоголь и кофеин могут снижать усвояемость некоторых витаминов, поэтому их потребление следует контролировать.Регулярные физические упражнения и здоровый образ жизни также способствуют лучшему усвоению питательных веществ.Ранее МедикФорум писал о полезных жиров для сердца.

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