Эндокринолог Тананакина: нехватка витамина D ведет к развитию опасных заболеваний
Врач-эндокринолог Наталия Тананакина: последствием постоянной нехватки витамина D в организме может стать развитие сердечно-сосудистых и других заболеваний.
Эндокринолог Тананакина напомнила в беседе с «Известиями», что витамин D необходим для правильного усвоения организмом кальция и фосфора.
«Витамины группы D представляют собой набор жирорастворимых соединений растительного или животного происхождения. В их состав входят холекальциферол, колекальциферол, эргокальциферол и их производные», - уточнила медик.
Наталия Тананакина констатировала, что нехватка витамина D ведет к развитию опасных заболеваний.
«Недостаток витаминов группы D часто является причиной следующих заболеваний: детский рахит, онкология, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания».
Что может говорить о том, что организм испытывает дефицит важного витамина? Специалист перечислила следующие симптомы:
- слабые мышцы;
- ломкие ногти;
- повышенная сухость кожи;
- интенсивное выпадение волос,
- телесные, мышечные боли;
- скованность и боль в суставах, костях.
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Наталия Тананакина
Здоровье
врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук
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