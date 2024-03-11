Эндокринолог Тананакина: нехватка витамина D ведет к развитию опасных заболеваний

«Витамины группы D представляют собой набор жирорастворимых соединений растительного или животного происхождения. В их состав входят холекальциферол, колекальциферол, эргокальциферол и их производные», - уточнила медик.

«Недостаток витаминов группы D часто является причиной следующих заболеваний: детский рахит, онкология, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания».

слабые мышцы;

ломкие ногти;

повышенная сухость кожи;

интенсивное выпадение волос,

телесные, мышечные боли;

скованность и боль в суставах, костях.

Эндокринолог Тананакина напомнила в беседе с « Известиями », что витамин D необходим для правильного усвоения организмом кальция и фосфора.Наталия Тананакина констатировала, что нехватка витамина D ведет к развитию опасных заболеваний.Что может говорить о том, что организм испытывает дефицит важного витамина? Специалист перечислила следующие симптомы:Тананакина подчеркнула, что нехватка витамина должна подтверждаться анализом крови. По его результатам врач примет решение о назначении добавок. Чтобы организм мог получать витамин D, следует совершать прогулки на свежем воздухе, а также употреблять в пищу жирную рыбу, яйца, грибы, молочные продукты. Врач добавила, что питание на всегда может обеспечит организм нужным количеством витамина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько вредным для организма может быть крахмал, содержащийся в макаронах

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.