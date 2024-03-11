Эндокринолог Тананакина: нехватка витамина D ведет к развитию опасных заболеваний

839 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/medicines-in-the-palm-of-the-hand_5095581.htm#query=vitamin%20D&position=3&from_view=search&track=ais
витамин D

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина: последствием постоянной нехватки витамина D в организме может стать развитие сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Эндокринолог Тананакина напомнила в беседе с «Известиями», что витамин D необходим для правильного усвоения организмом кальция и фосфора.

«Витамины группы D представляют собой набор жирорастворимых соединений растительного или животного происхождения. В их состав входят холекальциферол, колекальциферол, эргокальциферол и их производные», - уточнила медик.

Наталия Тананакина констатировала, что нехватка витамина D ведет к развитию опасных заболеваний.

«Недостаток витаминов группы D часто является причиной следующих заболеваний: детский рахит, онкология, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания».

Что может говорить о том, что организм испытывает дефицит важного витамина? Специалист перечислила следующие симптомы:
  • слабые мышцы;
  • ломкие ногти;
  • повышенная сухость кожи;
  • интенсивное выпадение волос,
  • телесные, мышечные боли;
  • скованность и боль в суставах, костях.
Тананакина подчеркнула, что нехватка витамина должна подтверждаться анализом крови. По его результатам врач примет решение о назначении добавок. Чтобы организм мог получать витамин D, следует совершать прогулки на свежем воздухе, а также употреблять в пищу жирную рыбу, яйца, грибы, молочные продукты. Врач добавила, что питание на всегда может обеспечит организм нужным количеством витамина.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько вредным для организма может быть крахмал, содержащийся в макаронах.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Наталия Тананакина
Наталия Тананакина
Здоровье
врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Врач Тананакина: при длительной пасмурной и дождливой погоде надо принимать витамин D
Эндокринолог Тананакина: употребление пальмового масла ведет к повышению уровня холестерина
Врач Тананакина назвала заболевания желудка среди противопоказаний для снижения веса
Теги : дефицит витамина D, опасность для здоровья, Наталия Тананакина