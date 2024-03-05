Врач Тананакина объяснила, чем опасно быстрое похудение, диетолог Пономарева рассказала об эффекте йо-йо

«Быстрое похудение может иметь негативные последствия для здоровья. Одним из основных рисков является дефицит питательных веществ. При стремительном снижении веса организм может не получать достаточное количество витаминов, минералов и других необходимых элементов», – сказала Тананакина.

«Также быстрое похудение может привести к потере мышечной массы, что снизит общий уровень метаболизма и усложнит поддержание достигнутого результата. Кроме того, при стремительном снижении веса возможны проблемы с пищеварением, головная боль, слабость, а также нарушения менструального цикла у женщин».

"Это может привести к дегидратации, что в свою очередь влияет на общее здоровье и функции органов", - объясняет Пономарева.

"Это связано с тем, что быстрые диеты часто не обеспечивают устойчивые изменения в образе жизни".

"Рекомендуется подходить к процессу похудения более умеренно, сосредотачиваясь на здоровом питании, физической активности и устойчивых изменениях образа жизни", - говорит Пономарева.

Она добавила, что это может привести к снижению иммунитета, проблемам с кожей, волосами, ногтями и другими органами.Быстрое похудение, как правило, сопряжено с рядом негативных последствий и может быть вредным для организма.рассказала к каким еще негативным последствиям приводит быстрое похудения.Вот несколько аспектов, которые следует учесть:Быстрое снижение веса зачастую приводит к потере не только жира, но и мышечной массы. Это может снизить общую физическую активность и метаболический обмен.Первоначальный вес, который теряется при быстрых диетах, часто связан с потерей воды.Ограниченные диеты могут привести к недостатку важных витаминов и минералов, что может вызвать различные здоровьесберегающие проблемы.Быстрые диеты могут вызвать снижение уровня глюкозы в крови, что может привести к слабости, головокружению и чувству усталости.Быстрое похудение часто сопровождается эффектом «йо-йо», когда после завершения диеты вес возвращается с избытком.Строгие диеты могут вызывать стресс, тревожность и депрессию. Ограничения в пище и постоянная борьба с весом могут оказать негативное воздействие на психическое здоровье.В случае вопросов о похудении, всегда лучше проконсультироваться с врачом или диетологом.Ранее МедикФорум писал о том, как похудеть с помощью цикория.

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