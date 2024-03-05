Врач Тананакина объяснила, чем опасно быстрое похудение, диетолог Пономарева рассказала об эффекте йо-йо
Одним из основных рисков при быстром похудении является дефицит питательных веществ, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.
«Быстрое похудение может иметь негативные последствия для здоровья. Одним из основных рисков является дефицит питательных веществ. При стремительном снижении веса организм может не получать достаточное количество витаминов, минералов и других необходимых элементов», – сказала Тананакина.
Она добавила, что это может привести к снижению иммунитета, проблемам с кожей, волосами, ногтями и другими органами.
«Также быстрое похудение может привести к потере мышечной массы, что снизит общий уровень метаболизма и усложнит поддержание достигнутого результата. Кроме того, при стремительном снижении веса возможны проблемы с пищеварением, головная боль, слабость, а также нарушения менструального цикла у женщин».
Быстрое похудение, как правило, сопряжено с рядом негативных последствий и может быть вредным для организма.
Врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум рассказала к каким еще негативным последствиям приводит быстрое похудения.
Вот несколько аспектов, которые следует учесть:
Потеря мышечной массы
Быстрое снижение веса зачастую приводит к потере не только жира, но и мышечной массы. Это может снизить общую физическую активность и метаболический обмен.
Потеря жидкости
Первоначальный вес, который теряется при быстрых диетах, часто связан с потерей воды.
"Это может привести к дегидратации, что в свою очередь влияет на общее здоровье и функции органов", - объясняет Пономарева.
Недостаток необходимых питательных веществ
Ограниченные диеты могут привести к недостатку важных витаминов и минералов, что может вызвать различные здоровьесберегающие проблемы.
Снижение энергии и уровня сахара в крови
Быстрые диеты могут вызвать снижение уровня глюкозы в крови, что может привести к слабости, головокружению и чувству усталости.
Эффект «йо-йо»
Быстрое похудение часто сопровождается эффектом «йо-йо», когда после завершения диеты вес возвращается с избытком.
"Это связано с тем, что быстрые диеты часто не обеспечивают устойчивые изменения в образе жизни".
Психологические проблемы
Строгие диеты могут вызывать стресс, тревожность и депрессию. Ограничения в пище и постоянная борьба с весом могут оказать негативное воздействие на психическое здоровье.
"Рекомендуется подходить к процессу похудения более умеренно, сосредотачиваясь на здоровом питании, физической активности и устойчивых изменениях образа жизни", - говорит Пономарева.
В случае вопросов о похудении, всегда лучше проконсультироваться с врачом или диетологом.
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