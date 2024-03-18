Жирная молочная продукция названа учеными в числе полезных для сердца жиров
Употребление натуральных продуктов, включая жир, укрепляет здоровье сосудов и сердца, к такому выводу пришли исследователи из Канады.
Ученые, представляющие Университет Макмастера, проанализировали данные 245 тыс. человек из 80 стран. Ими было установлено, что рацион, состоящий из натуральных продуктов питания, помогает снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом проинформировала «Российская газета».
«Употребление натуральных продуктов в умеренном количестве является ключом к снижению риска развития недугов со стороны сердца», - констатировал ведущий исследователь проекта, доцент Эндрю Менде.
По словам ученого, речь идет не только о растительной пище. Хотя, безусловно, фрукты, овощи, бобовые и орехи должны употребляться в достаточном количестве – это важно для снижения риска инсультов и сердечных приступов. Но также в числе полезных для сердца ученые называют жирные продукты – прежде всего, рыбу, необработанное мясо. Жирная молочная продукция тоже названа учеными в числе полезных для сердца жиров
«Что тоже очень важно – это сочетание перечисленных продуктов и их умеренное потребление. Например, жирную морскую рыбу (две-три порции в неделю) рекомендуется есть с овощами или с гарниром из бобовых», - постулировали исследователи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление полезных жиров помогает улучшить состояние печени.
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