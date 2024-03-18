Жирная молочная продукция названа учеными в числе полезных для сердца жиров

«Употребление натуральных продуктов в умеренном количестве является ключом к снижению риска развития недугов со стороны сердца», - констатировал ведущий исследователь проекта, доцент Эндрю Менде.

«Что тоже очень важно – это сочетание перечисленных продуктов и их умеренное потребление. Например, жирную морскую рыбу (две-три порции в неделю) рекомендуется есть с овощами или с гарниром из бобовых», - постулировали исследователи.

Ученые, представляющие Университет Макмастера, проанализировали данные 245 тыс. человек из 80 стран. Ими было установлено, что рацион, состоящий из натуральных продуктов питания, помогает снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом проинформировала «Российская газета».По словам ученого, речь идет не только о растительной пище. Хотя, безусловно, фрукты, овощи, бобовые и орехи должны употребляться в достаточном количестве – это важно для снижения риска инсультов и сердечных приступов. Но также в числе полезных для сердца ученые называют жирные продукты – прежде всего, рыбу, необработанное мясо. Жирная молочная продукция тоже названа учеными в числе полезных для сердца жировРанее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление полезных жиров помогает улучшить состояние печени

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