Врач Мясников посоветовал увеличивать физическую активность за счет домашних дел
Врач Александр Мясников: рутинное выполнение домашних дел – это хороший способ повысить свою физическую активность и продлить жизнь.
Врач Мясников посоветовал россиянам быть как можно более активными в физическом плане людьми. Известный медик предупредил: малоподвижность является фактором преждевременной смерти человека в каждом десятом случае.
«Малоподвижный образ жизни и длительное время за компьютером могут спровоцировать опасные заболевания», - заявил Александр Мясников.
Доктор отметил, что понятие «физическая активность» подразумевает любую двигательную активность, вызывающую мышечное напряжение и стимулирующее кровоток. Это не только спорт, но и повседневная деятельность. Мясников порекомендовал увеличивать физическую активность за счет домашних дел. По словам медика, человечество сегодня все настойчивее стремится к тому, чтобы автоматизировать их выполнение. Однако домашняя работа, выполняемая вручную, является разновидностью физических нагрузок, которых многим не хватает.
«Ручная стирка белья может снизить риск развития остеоартроза в мелких суставах кистей, а уборка в целом стать хорошей тренировкой мышц», - обратил внимание врач.
Он признался, что его мама в свои 90 лет предпочитает самостоятельно стирать руками и сама моет дома полы. Мясников подчеркнул, что привычка быть подвижным, деятельным, спортивным человеком способствует продлению жизни.
«Также полезно двигаться по лестницам без лифта, устраивать небольшие пробежки до станций метро во время утреннего похода на работу», - добавил знаменитый доктор.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ученые заявили о необходимости употреблять натуральные жиры для укрепления здоровья сердца.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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