Врач Мясников посоветовал увеличивать физическую активность за счет домашних дел

«Малоподвижный образ жизни и длительное время за компьютером могут спровоцировать опасные заболевания», - заявил Александр Мясников.

«Ручная стирка белья может снизить риск развития остеоартроза в мелких суставах кистей, а уборка в целом стать хорошей тренировкой мышц», - обратил внимание врач.

«Также полезно двигаться по лестницам без лифта, устраивать небольшие пробежки до станций метро во время утреннего похода на работу», - добавил знаменитый доктор.

Врач Мясников посоветовал россиянам быть как можно более активными в физическом плане людьми. Известный медик предупредил: малоподвижность является фактором преждевременной смерти человека в каждом десятом случае.Доктор отметил, что понятие «физическая активность» подразумевает любую двигательную активность, вызывающую мышечное напряжение и стимулирующее кровоток. Это не только спорт, но и повседневная деятельность. Мясников порекомендовал увеличивать физическую активность за счет домашних дел. По словам медика, человечество сегодня все настойчивее стремится к тому, чтобы автоматизировать их выполнение. Однако домашняя работа, выполняемая вручную, является разновидностью физических нагрузок, которых многим не хватает.Он признался, что его мама в свои 90 лет предпочитает самостоятельно стирать руками и сама моет дома полы. Мясников подчеркнул, что привычка быть подвижным, деятельным, спортивным человеком способствует продлению жизни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ученые заявили о необходимости употреблять натуральные жиры для укрепления здоровья сердца.

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