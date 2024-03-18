Врач Городокин: гастрит, язва и рак являются звеньями одной цепи

«Слизистую оболочку желудка, которая предупреждает воздействие кислоты, можно нарушить курением, некоторыми лекарствами и бактерией Helicobacter pylori», - поделился Игорь Городокин.

«Гастрит, язва и рак – звенья одной цепи. У них схожие симптомы, схожее лечение», - заявил специалист.

Врач Городокин стал одним из экспертов в программе Елены Малышевой на тему здоровья желудка. Он напомнил, что желудок является органом, обладающим слизистой оболочкой, защищающей его ткань от воздействия соляной кислоты. Здоровая слизистая обеспечивает органу надежную защиту, однако ее целостность может быть повреждена. В таком случае целостность оболочки органа нарушается, последствием чего становится развитие ряда патологий.Врач отметил, что при нарушении целостности слизистой оболочки кислота начинает оказывать разрушительное воздействие на желудок. В результате повышается риск гастрита, эрозий, язв и более опасных проблем.По словам Городокина, к этим патологиям чаще всего ведет инфицирование бактерией Хеликобактер пилори. При появлении характерных признаков названных желудочных болезней важно провериться на возможное заражение этим микробом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами может проявляться ведущий к появлению рака пищевода рефлюкс.

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