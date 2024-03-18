Врач Исакова: кашлем и першением в горле может проявляться ведущий к раку рефлюкс

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кашель у женщины

Врач Суна Исакова: при развитии гастроэзофагеального рефлюкса человек становится подвержен раку пищевода.

У людей с гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭРБ) происходит заброс желудочного сока в пищевод, что ведет к постоянному раздражению его слизистой оболочки. Подобное раздражение опасно тем, что может оказаться провоцирующим фактором развития рака пищевода – таким предупреждением врач-онколог Суна Исакова поделилась с «Газетой.Ru».

Медик добавила, что ведущий к раку рефлюкс может проявляться типичными и неочевидными симптомами.

«Обычно ГЭРБ сопровождается характерными симптомами – изжогой и отрыжкой. Однако заболевание может протекать с нетипичными для него симптомами», - обратила внимание врач Исакова.

Медик уточнила, что ведущий к раку рефлюкс способен проявляться кашлем и першением в горле, а также его болезненностью – все это может возникнуть как последствие раздражения слизистой кислым желудочным соком. В этом случае могут также раздражаться кашлевые рецепторы.

Исакова заметила, что при регулярных забросах в пищевод кислоты из желудка повышается вероятность возникновения пищевода Барретта – состояния, означающего, что клетки пищевода подвергаются нежелательной трансформации. Если не заниматься его лечением (как и лечением ГЭРБ), человек может спустя несколько лет услышать, что болен раком пищевода.

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Суна Исакова
Суна Исакова
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Теги : рефлюкс, рак пищевода, Суна Исакова