Флеболог Косарев: отеки ноги могут вызываться тромбозом и болезнями сердца

«Самым первым и наиболее частым симптомом тромбоза является отек. Он появляется внезапно, быстро нарастает», - рассказал врач порталу «Вести Подмосковья».

«При сердечно-сосудистых заболеваниях отечность может возникнуть равномерно на обеих ногах. После надавливания пальцами остаются вмятины», - поделился медик.

аллергические реакции,

болезни печени

болезни почек,

венозная недостаточность,

избыточный вес,

проблемы с ЖКТ.

Почему возникают отеки ног? По словам флеболога Косарева, одним из ответов на вопрос является тромбоз – закупорка сосуда сгустком крови (тромбом).Косарев уточнил, что тромбоз отличает возникновение отека только на одной ноге, которая своей раздутостью напоминает бревно. Кожа на такой ноге становится синюшной, ощущается мышечная боль. Все эти признаки являются очень тревожными и требуют обращения за помощью.Кроме того, отеки ног могут вызываться болезнями сердца.Флеболог добавил, что причинами отеков могут быть и другие нарушения. Вот что может вызвать появление отеков на ногах:Если возникающие отеки не связаны с употребление воды или соли, за выяснением их причин нужно обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эндокринолог Екатерина Янг посоветовала в случае сильных отеков при гипотиреозе включать в рацион продукты, содержащие йод

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