Флеболог Косарев: отеки ноги могут вызываться тромбозом и болезнями сердца
Флеболог Максим Косарев: тромбозу свойствен быстро нарастающий отек.
Почему возникают отеки ног? По словам флеболога Косарева, одним из ответов на вопрос является тромбоз – закупорка сосуда сгустком крови (тромбом).
«Самым первым и наиболее частым симптомом тромбоза является отек. Он появляется внезапно, быстро нарастает», - рассказал врач порталу «Вести Подмосковья».
Косарев уточнил, что тромбоз отличает возникновение отека только на одной ноге, которая своей раздутостью напоминает бревно. Кожа на такой ноге становится синюшной, ощущается мышечная боль. Все эти признаки являются очень тревожными и требуют обращения за помощью.
Кроме того, отеки ног могут вызываться болезнями сердца.
«При сердечно-сосудистых заболеваниях отечность может возникнуть равномерно на обеих ногах. После надавливания пальцами остаются вмятины», - поделился медик.
Флеболог добавил, что причинами отеков могут быть и другие нарушения. Вот что может вызвать появление отеков на ногах:
- аллергические реакции,
- болезни печени
- болезни почек,
- венозная недостаточность,
- избыточный вес,
- проблемы с ЖКТ.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эндокринолог Екатерина Янг посоветовала в случае сильных отеков при гипотиреозе включать в рацион продукты, содержащие йод.
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Максим Косарев
Здоровье
врач-флеболог, сосудистый хирург
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