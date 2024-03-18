Эндокринолог Янг: продукты с йодом помогают уменьшать отечность при гипотиреозе

«Люди, у которых есть гипотиреоз – заболевание, проявляющееся недостаточностью выработки гормонов щитовидной железы, часто сталкиваются с отеками».

«Для правильной работы щитовидной железы необходим йод», - напомнила медик в Telegram.

Эндокринолог Янг констатировала:Янг отметила, что данное нарушение в работе щитовидной железы вызывает микседему кожи, для которой характерно отложение в глубинных слоях кожи гиалуроновой кислоты, белков, других веществ. Последствием этого становится сильная отечность, особенно заметная на лице (глаза становятся более узкими, черты лица сглаживаются, возникает одутловатость). Что типично для гипотиреоза – вывести лишнюю жидкость, которая задерживается в тканях, очень сложно.По словам Янг, людям с данной проблемой могут быть полезны продукты – источники йода.В тех случаях, когда из-за гипотиреоза появляются отеки, рацион следует обогащать такими продуктами как морская рыба, кальмары, креветки и водоросли, утверждает специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при диабете второго типа нет реальной необходимости полностью отказываться от сладкого.

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