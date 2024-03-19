Терапевт Терехова: ночной кашель может указывать на злокачественные образования
Терапевт Татьяна Терехова: ночным кашлем могут проявляться разные патологии, включая болезни сердца и рак.
Терапевт Терехова констатировала, что ночной кашель бывает симптомом, свойственным ряду патологий в организме. Помимо острых респираторных заболеваний его появление, например, могут объяснять сердечно-сосудистые нарушения.
«Ночной кашель может быть индикатором ряда серьезных заболеваний. Так, сердечно-сосудистые нарушения могут проявляться через кашель на фоне одышки и учащенного сердцебиения», - поделилась Терехова с «Вечерней Москвой».
Терапевт добавила, что ночной кашель может указывать на злокачественные образования. Специалист посоветовала обратиться к врачу, если кашель, который неожиданно начала возникать по ночам, наблюдается длительное время.
«Важно не игнорировать такой симптом как кашель, если он возникает регулярно и усиливается ночью», - уточнила Татьяна Терехова.
Медик отметила, что кашель ночью также могут провоцировать аллергические реакции, бронхиальная астма, болезни органов пищеварения. В любом случае будет правильно, если первопричину проблемы установит врач.
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