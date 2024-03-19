Ночная потливость и другие изменения с телом могут оказаться признаками рака

«Позже у женщины появилось растущее уплотнение в паху, незаживающие язвы в ноздрях и синяки из-за малейшего воздействия на кожу».

«Изменения важно уметь замечать. Если с вашим телом что-то не так, обратитесь к терапевту. Может быть, ничего страшного не найдут, но ранняя диагностика рака может спасти вашу жизнь», - резюмировал эксперт.

Какие симптомы возникают первыми, если развивается рак? Такие признаки были перечислены в интервью британскому изданию Metro пациентами онкологических клиник, об этом сообщила Lenta.ru. Люди, лично столкнувшиеся с опасным заболеванием, рассказали, какие изменения с телом могут оказаться признаками рака.Один из заболевших, 68-летний мужчина по имени Майкл поделился своей историей: в его случае все началось с того, что однажды он заметил в туалете изменившийся цвет мочи, которая стала напоминать розовое вино. Сначала Майкл подумал, что это как-то связано с большим количеством выпитого кофе, но через несколько дней все повторилось вне всякой связи с кофеином. После обращения мужчины к врачу и обследования была обнаружена опухоль мочевого пузыря.Другой пример – рак, выявленный у женщины по имени Джилл (сейчас ей 64 года). Первым признаком, который она заметила, была одышка, которую пациентка связала со старением и недостатком спорта.К перечисленным симптомам добавилось сильное головокружение. Когда Джилл обратилась к медикам, был диагностирован острый миелоидный лейкоз.В свою очередь, у 45-летнего пациента Али Абдула первоначальными замеченными признаками рака оказались возросшая сонливость и усилившаяся ночная потливость. На приеме у врача мужчина оказался, когда ночной пот начал мешать спать, поскольку он все чаще просыпался и был вынужден менять одежду или постельное белье. У него была выявлена лимфома Ходжкина.Врач-онколог Питер Джонсон, комментируя перечисленные пациентами симптомы, посоветовал с серьезностью относиться к необычным изменениям в работе организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может привести к появлению рака желудка.

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