Врач Роз: для упругости и молодости кожи важно есть много белка, нутрициолог Котельницкий рекомендовал продукты с витаминами А и D

Витамин A

"Витамин A играет ключевую роль во многих аспектах здоровья. Он необходим для зрения, нормального функционирования иммунной системы, роста и развития клеток, репродуктивного здоровья и поддержания здоровья кожи", - говорит Котельницкий.

Витамин D

"Витамин D играет важную роль в укреплении костей и зубов, поддержании иммунной системы, контроле уровня кальция в крови и улучшении настроения".

Она отметила, что для того чтобы сохранить кожу упругой и эластичной, необходимо активизировать выработку коллагена.Для этого специалист рекомендует увеличить потребление белков, которые можно получить из таких продуктов, как курица, индейка, говядина, яйца, рыба и субпродукты. Также важным элементом в поддержании здоровья кожи является «витамин красоты и молодости» - витамин C. Он замедляет процесс старения, является антиоксидантом и содержится в цитрусовых, клюкве, квашеной капусте, шпинате, черной смородине, ягодах и брокколи.Лейла Роз подчеркнула важность водно-липидной мантии для кожи как защитного барьера. Для поддержания этого барьера необходим витамин E, который способствует нейтрализации свободных радикалов, укреплению тканей, улучшению кровообращения и быстрой регенерации клеток. Витамин E содержится в таких продуктах, как брокколи, подсолнечные семечки, лосось, миндаль и авокадо.какие витамины влияют на здоровье кожи.: витамин A можно получить из пищи животного и растительного происхождения. Продукты, богатые витамином A, включают морковь, сладкий картофель, шпинат, брокколи, печень, молоко, яйца и рыбий жир.: витамин A способствует регенерации клеток кожи, ускоряет заживление ран и сокращает морщины. Он также может помочь уменьшить акне и улучшить цвет лица, делая кожу более упругой и молодой.: основным источником витамина D для организма является солнечный свет, также он содержится в таких продуктах, как жирные рыбы (лосось, сардины, треска), жирные молочные продукты, яйца и печень.: витамин D помогает уменьшить воспаление кожи, поддерживает здоровье кожи и может помочь в борьбе с различными кожными заболеваниями, такими как экзема и псориаз. Он также способствует увлажнению кожи и поддержанию ее упругости.Употребление достаточного количества этих витаминов в рационе питания или прием в виде дополнений может оказать положительное влияние на общее здоровье, включая здоровье кожи. Однако перед началом приема дополнений всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом.Ранее МедикФорум писал о том, что простые углеводы вызывают отеки.

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