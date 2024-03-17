Врач Вершинина: простые углеводы вызывают сильную отечность наряду с солью

«Одутловатость лица, припухлость век, мешки под глазами – утренняя перемена во внешности зачастую объясняется сдвигом водно-солевого баланса», - сообщила об этом «Российская газета».

«В списке "коварных" в этом плане продуктов – те, что содержат большое количество сахара», - констатировала медик.

«Также стоит помнить, что отечность провоцируют алкоголь, консервы, дыни и арбузы», - добавила врач.

Совет медика: в повседневном питании соль следует чаще заменять натуральными специями: например, куркумой, фенхелем, зирой гвоздикой.

Врачи напомнили, что повседневный рацион оказывает значительное влияние на внешность – пристрастие к определенной еде вызывает появление нежелательных признаков, свидетельствующих о задержке жидкости в тканях организма.Представитель Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Марина Вершинина рассказала, что молекулы некоторых веществ «притягивают» воду – именно они провоцируют возникающие в организме сдвиги водно-солевого баланса, последствием которых становится задержка жидкости и отеки. Многим известно, что таким отекам способствуют соленья. Но врач Вершинина подчеркнула: простые углеводы вызывают сильную отечность наряду с солью.Что касается соли, Вершинина уточнила: данная специя обладает свойством быстро всасываться в кишечнике – это ведет к резкому повышению уровня натрия в крови. Организм в попытках снизить его начинает задерживать жидкость, которая (если человек здоров) впоследствии благополучно выводится вместе с лишней солью. Но система такого выведения активизируется не сразу, поэтому некоторое время в зеркале можно наблюдать появившиеся отеки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка начинать день со стакана сока ведет к ожирению печени

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