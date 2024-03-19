Врач Мясников: прием антибиотиков убивает микробиом и иммунитет, терапевт Андреева рассказала как восстановить кишечник после лечения

«Если вы планируете принимать пробиотики, то, вероятно, имеет смысл принимать не только пробиотики, но и пребиотики. Их коллективно называют симбиотическими. Существует два компонента. Помогая микробиому, мы помогаем иммунной системе», — заключает специалист.

"Прием антибиотиков может нарушить естественное равновесие бактерий в кишечнике, что может привести к дисбалансу кишечной микрофлоры", - говорит Андреева.

Пробиотики

"Выберите пробиотические продукты или добавки, содержащие широкий спектр бактерий, таких как лактобактерии и бифидобактерии".

Пребиотики

"Включайте в рацион пищевые продукты, богатые пребиотиками, такие как чеснок, лук, артишок, цельная пшеница и бананы".

Питание

Избегайте пищи, способствующей дисбалансу

Гидратация

Физическая активность

Избегайте излишнего приема антибиотиков

"Помните, что восстановление кишечника может занять некоторое время, поэтому будьте терпеливы и последовательны в своих усилиях. Если у вас есть серьезные проблемы с кишечником или вы не видите улучшений, обратитесь за помощью к врачу", - советует Андреева.

Может ли ухудшиться иммунитет из-за частого приема антибиотиков? На этот вопрос ответил ведущий авторской программы на канале «Россия» терапевт Александр Мясников.Врач предупреждает, что антибиотики действительно подавляют иммунную систему, и рекомендует принимать их с особой осторожностью. В тех случаях, когда нет уверенности в том, что антибиотик обязательно нужен, врач посоветует отказаться от этого лекарства.Но если нужно согласиться на терапию, то после курса лечения следует постараться восстановить микробиом под воздействием смеси различных микроорганизмов, бактобактерий, бифидобактерий, входящих в состав пробиотиков.как восстановить микробиом кишечника после приема курса антибиотиков.Пробиотики содержат полезные бактерии, которые помогают восстановить баланс микрофлоры в кишечнике.Пребиотики являются пищей для полезных бактерий в кишечнике и способствуют их росту и размножению.Питайтесь здоровой и сбалансированной диетой, богатой пищей, которая способствует здоровью кишечника. Включите в рацион овощи, фрукты, зеленые листья, цельные зерна, бобовые и орехи.Избегайте употребления большого количества сахара, промышленно переработанных продуктов, жирной и жареной пищи, которая может способствовать дисбалансу кишечной микрофлоры.Пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать уровень гидратации организма. Это поможет в улучшении работы кишечника и улучшении его функций.Умеренная физическая активность может способствовать нормализации работы кишечника и улучшению его функций.Старайтесь избегать излишнего приема антибиотиков и проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начать лечение.Ранее МедикФорум писал о том, что простые углеводы вызывают отеки.

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