Врач Мясников: прием антибиотиков убивает микробиом и иммунитет, терапевт Андреева рассказала как восстановить кишечник после лечения
Основным компонентом естественного иммунитета является микробиом. Несколько килограммов микробов, живущих в кишечнике, могут повлиять на жизнь и здоровье человека. А нарушения микробиома являются основной причиной риска возникновения рака, диабета и сердечных заболеваний.
Может ли ухудшиться иммунитет из-за частого приема антибиотиков? На этот вопрос ответил ведущий авторской программы на канале «Россия» терапевт Александр Мясников.
Врач предупреждает, что антибиотики действительно подавляют иммунную систему, и рекомендует принимать их с особой осторожностью. В тех случаях, когда нет уверенности в том, что антибиотик обязательно нужен, врач посоветует отказаться от этого лекарства.
Но если нужно согласиться на терапию, то после курса лечения следует постараться восстановить микробиом под воздействием смеси различных микроорганизмов, бактобактерий, бифидобактерий, входящих в состав пробиотиков.
«Если вы планируете принимать пробиотики, то, вероятно, имеет смысл принимать не только пробиотики, но и пребиотики. Их коллективно называют симбиотическими. Существует два компонента. Помогая микробиому, мы помогаем иммунной системе», — заключает специалист.
Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум как восстановить микробиом кишечника после приема курса антибиотиков.
"Прием антибиотиков может нарушить естественное равновесие бактерий в кишечнике, что может привести к дисбалансу кишечной микрофлоры", - говорит Андреева.
Восстановление кишечника после приема антибиотиков можно осуществить с помощью следующих методов:
Пробиотики
Пробиотики содержат полезные бактерии, которые помогают восстановить баланс микрофлоры в кишечнике.
"Выберите пробиотические продукты или добавки, содержащие широкий спектр бактерий, таких как лактобактерии и бифидобактерии".
Пребиотики
Пребиотики являются пищей для полезных бактерий в кишечнике и способствуют их росту и размножению.
"Включайте в рацион пищевые продукты, богатые пребиотиками, такие как чеснок, лук, артишок, цельная пшеница и бананы".
Питание
Питайтесь здоровой и сбалансированной диетой, богатой пищей, которая способствует здоровью кишечника. Включите в рацион овощи, фрукты, зеленые листья, цельные зерна, бобовые и орехи.
Избегайте пищи, способствующей дисбалансу
Избегайте употребления большого количества сахара, промышленно переработанных продуктов, жирной и жареной пищи, которая может способствовать дисбалансу кишечной микрофлоры.
Гидратация
Пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать уровень гидратации организма. Это поможет в улучшении работы кишечника и улучшении его функций.
Физическая активность
Умеренная физическая активность может способствовать нормализации работы кишечника и улучшению его функций.
Избегайте излишнего приема антибиотиков
Старайтесь избегать излишнего приема антибиотиков и проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начать лечение.
"Помните, что восстановление кишечника может занять некоторое время, поэтому будьте терпеливы и последовательны в своих усилиях. Если у вас есть серьезные проблемы с кишечником или вы не видите улучшений, обратитесь за помощью к врачу", - советует Андреева.
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