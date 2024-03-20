Врач Мясников предупредил об опасном избытке меди из-за неподходящей посуды
По словам врача Мясникова, использование медной посуды чревато развитием психических нарушений и проблем с печенью.
Врач общей практики и звезда ТВ Александр Мясников предупредил о появлении опасного избытка меди в организме из-за неподходящей посуды. В частности, проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за пользования медной посудой.
«Избыток меди в организме может развиться при готовке в медной посуде. Он способен привести к депрессии, проблемам с памятью и скелетом, повреждению печени», - предостерег известный российский медик.
Кроме того, добавил Мясников, уровень содержания меди может повышаться, когда организму недостает цинка. Цинк и мед являются веществами-конкурентами: при нехватке одного увеличивается содержание другого.
Еще одна причина опасного своими последствиями избытка меди – болезнь Вильсона: в ее случае человеческое тело неспособно самостоятельно нормально выводить медь.
«Избыток меди можно заметить по отложениям зеленовато-бурого цвета в глазах», - поделился Александр Мясников.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с йодом помогают уменьшать отечность при гипотиреозе.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
Оставить комментарий