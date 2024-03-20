Врач Мясников предупредил об опасном избытке меди из-за неподходящей посуды

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депрессия

По словам врача Мясникова, использование медной посуды чревато развитием психических нарушений и проблем с печенью.

Врач общей практики и звезда ТВ Александр Мясников предупредил о появлении опасного избытка меди в организме из-за неподходящей посуды. В частности, проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за пользования медной посудой.

«Избыток меди в организме может развиться при готовке в медной посуде. Он способен привести к депрессии, проблемам с памятью и скелетом, повреждению печени», - предостерег известный российский медик.

Кроме того, добавил Мясников, уровень содержания меди может повышаться, когда организму недостает цинка. Цинк и мед являются веществами-конкурентами: при нехватке одного увеличивается содержание другого.

Еще одна причина опасного своими последствиями избытка меди – болезнь Вильсона: в ее случае человеческое тело неспособно самостоятельно нормально выводить медь.

«Избыток меди можно заметить по отложениям зеленовато-бурого цвета в глазах», - поделился Александр Мясников.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : медь, опасность для здоровья, Александр Мясников
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