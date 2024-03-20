Слишком частая зевота может возникать из-за инсульта или опухоли мозга

«Одна из опасных причин участившейся зевоты – это нарушение мозгового кровообращения вплоть до развития инсульта. Иногда зевота возникает в преддверии инсульта, когда острое событие еще не произошло», - проинформировала медик.

Не следует игнорировать зевоту, если она неоднократно возникает на протяжении дня вне всякой связи с недосыпом. Слишком частая зевота может возникать из-за патологических процессов в головном мозге, например, из-за инсульта или опухоли. Об этом сообщило « Радио 1 », ссылаясь на интервью врача-терапевт Зои Уильямс британскому изданию The Sun.Также частая зевота может «говорить» о понижении давления и замедлении сердечного ритма, возникающих в связи с неблагоприятными изменениями в системе сердца и сосудов. Если вместе с зевотой возникают проблемы с дыханием (оно становится поверхностным, неглубоким) нарушение походки, боли в груди и тошнота, нужно обязательно обратиться к врачу.Еще одна возможная причина постоянных зевков – печеночная недостаточность. Заболевания печени часто идут рука об руку с гормональным дисбалансом и сильной усталостью. С ними бывают связаны механизмы зевоты. Когда вместе с ней у человека возникают потеря аппетита, тошнота, отечность – будет не лишним обследовать печень.Другие факторы частого желания зевать – стресс и тревожность, невроз депрессия, переутомление, апноэ, рассеянный склероз.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами обычно проявляется паническая атака

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