Слишком частая зевота может возникать из-за инсульта или опухоли мозга

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/young-man-with-beard-yawning-at-gray-space_12700205.htm#fromView=search&page=1&position=44&uuid=b48e3420-2d74-4e6e-b9fd-e263246bffe8
зевота

Иногда зевота может оказаться предупреждающим признаком опасных патологий.

Не следует игнорировать зевоту, если она неоднократно возникает на протяжении дня вне всякой связи с недосыпом. Слишком частая зевота может возникать из-за патологических процессов в головном мозге, например, из-за инсульта или опухоли. Об этом сообщило «Радио 1», ссылаясь на интервью врача-терапевт Зои Уильямс британскому изданию The Sun.

«Одна из опасных причин участившейся зевоты – это нарушение мозгового кровообращения вплоть до развития инсульта. Иногда зевота возникает в преддверии инсульта, когда острое событие еще не произошло», - проинформировала медик.

Также частая зевота может «говорить» о понижении давления и замедлении сердечного ритма, возникающих в связи с неблагоприятными изменениями в системе сердца и сосудов. Если вместе с зевотой возникают проблемы с дыханием (оно становится поверхностным, неглубоким) нарушение походки, боли в груди и тошнота, нужно обязательно обратиться к врачу.

Еще одна возможная причина постоянных зевков – печеночная недостаточность. Заболевания печени часто идут рука об руку с гормональным дисбалансом и сильной усталостью. С ними бывают связаны механизмы зевоты. Когда вместе с ней у человека возникают потеря аппетита, тошнота, отечность – будет не лишним обследовать печень.

Другие факторы частого желания зевать – стресс и тревожность, невроз депрессия, переутомление, апноэ, рассеянный склероз.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами обычно проявляется паническая атака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Частая зевота может говорить о серьезных болезнях
Частая зевота может указывать на развитие инсульта
Частая зевота может рассказать об опасных болезнях
Теги : зевота, признаки болезней, нетипичные симптомы
Слишком частая зевота может возникать из-за инсульта или опухоли мозга
Терапевт Жито: некоторые виды рака возникают у мужчин чаще по сравнению с женщинами
Психиатр Жиляева назвала головокружение в числе признаков панической атаки