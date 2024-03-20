Психиатр Жиляева назвала головокружение в числе признаков панической атаки
Психиатр Татьяна Жиляева предупредила, что паническую атаку может испытать любой человек.
В комментарии психиатра Татьяны Жиляевой для NewsNN прозвучало мнение о том, что панические атаки – это не отдельное заболевание, а синдром, то есть совокупность признаков, возникающих и усиливающихся в течение какого-то времени.
«Паническая атака является совокупностью симптомов, а не заболеванием. В течение нескольких минут у человека усиливается тревога и страх», - отметила специалист.
Психиатр Жиляева перечислила симптомы, которые могут возникать во время панической атаки.
- Учащенное сердцебиение и нарушенное дыхание;
- Ощущение нехватки воздуха;
- Дрожь в руках;
- Головокружение.
- Боли в животе;
- Напряжение, боль в мышцах;
- Слабость во всем теле;
- Сухость во рту;
- Потливость.
После приступа панической атаки возникает чувство сильного истощения, физического и эмоционального.
«Приступы паники могут случиться у любого человека, однако в группе риска люди с тревожностью и повышенной чувствительностью к телесным проявлениям. Например, те, кто может слышать собственное сердцебиение по ночам», - пояснила психиатр.
Жиляева отметила, что при возникновении подобных состояний необходимо обращаться к специалистам.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой может быт первая помощь при возникновении панической атаки.
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Татьяна Жиляева
Здоровье
психиатр, доктор медицинских наук, профессор
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