Психиатр Жиляева назвала головокружение в числе признаков панической атаки

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Психиатр Татьяна Жиляева предупредила, что паническую атаку может испытать любой человек.

В комментарии психиатра Татьяны Жиляевой для NewsNN прозвучало мнение о том, что панические атаки – это не отдельное заболевание, а синдром, то есть совокупность признаков, возникающих и усиливающихся в течение какого-то времени.

«Паническая атака является совокупностью симптомов, а не заболеванием. В течение нескольких минут у человека усиливается тревога и страх», - отметила специалист.

Психиатр Жиляева перечислила симптомы, которые могут возникать во время панической атаки.
  • Учащенное сердцебиение и нарушенное дыхание;
  • Ощущение нехватки воздуха;
  • Дрожь в руках;
  • Головокружение.
  • Боли в животе;
  • Напряжение, боль в мышцах;
  • Слабость во всем теле;
  • Сухость во рту;
  • Потливость.
Что касается эмоциональных симптомов, могут присутствовать смятение, хаотическое мышление, ощущение надвигающейся беды, страх смерти.

После приступа панической атаки возникает чувство сильного истощения, физического и эмоционального.

«Приступы паники могут случиться у любого человека, однако в группе риска люди с тревожностью и повышенной чувствительностью к телесным проявлениям. Например, те, кто может слышать собственное сердцебиение по ночам», - пояснила психиатр.

Жиляева отметила, что при возникновении подобных состояний необходимо обращаться к специалистам.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой может быт первая помощь при возникновении панической атаки.

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Татьяна Жиляева
Татьяна Жиляева
Здоровье
психиатр, доктор медицинских наук, профессор
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Теги : панические атаки, признаки нарушений, Татьяна Жиляева
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