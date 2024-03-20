Психиатр Жиляева назвала головокружение в числе признаков панической атаки

«Паническая атака является совокупностью симптомов, а не заболеванием. В течение нескольких минут у человека усиливается тревога и страх», - отметила специалист.

Учащенное сердцебиение и нарушенное дыхание;

Ощущение нехватки воздуха;

Дрожь в руках;

Головокружение.

Боли в животе;

Напряжение, боль в мышцах;

Слабость во всем теле;

Сухость во рту;

Потливость.

«Приступы паники могут случиться у любого человека, однако в группе риска люди с тревожностью и повышенной чувствительностью к телесным проявлениям. Например, те, кто может слышать собственное сердцебиение по ночам», - пояснила психиатр.

В комментарии психиатра Татьяны Жиляевой для NewsNN прозвучало мнение о том, что панические атаки – это не отдельное заболевание, а синдром, то есть совокупность признаков, возникающих и усиливающихся в течение какого-то времени.Психиатр Жиляева перечислила симптомы, которые могут возникать во время панической атаки.Что касается эмоциональных симптомов, могут присутствовать смятение, хаотическое мышление, ощущение надвигающейся беды, страх смерти.После приступа панической атаки возникает чувство сильного истощения, физического и эмоционального.Жиляева отметила, что при возникновении подобных состояний необходимо обращаться к специалистам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой может быт первая помощь при возникновении панической атаки.

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