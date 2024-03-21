Елена Малышева: представления о норме артериального давления сильно изменились

«Представления об артериальном давлении изменились. Теперь прописаны (как норматив) новые цифры. Нормальным считается только один вид давления – 120 на 80 и ниже», - заявила профессор Малышева в своей телепрограмме.

«Когда давление достигает параметра 130 на 80, говорят уже про повышенное давление, хотя пока еще не диагностируется гипертония» - уточнил кардиолог.

«Если на сосуд давит кровь с параметром 140 на 90, стенка сосуда рано или поздно порвется. Основной цифрой давления, к которой надо стремиться, является 120 на 80 и ниже», - резюмировала доктор.

Доктор медицинских наук Елена Малышева обратила внимание на то, что представления врачей о норме артериального давления сильно изменились за последние годы. Сегодня нормой считается давление, которое раньше причислили бы к гипотонии.Другой врач, кардиолог Герман Гандельман отметил, что в тех случаях, когда АД превышает названный норматив, оно сегодня интерпретируется как повышенное.Артериальное давление выше 130 на 80 означает, что у человека имеется гипертония первой степени, предупредил Гандельман.Елена Малышева посоветовала взрослым людям контролировать свое давление и при его высоких показателях не утешать себя тем, что эти цифры являются «рабочим давлением». Одним из последствий повышенного давления является инсульт головного мозга, заявила медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем влияют на возникновение чрезмерно сильной усталости весной.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.