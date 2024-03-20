Врач Алентов указал на проблемы со здоровьем, вызывающие весеннюю усталость

«Накопившийся за холодное время года дефицит витаминов, вопреки расхожему мнению, играет незначительную роль в появлении весенней усталости», - сказала об этом врач Алентов « Ленте.ру ».

Слабость;

Быстрая утомляемость;

Проблемы с концентрацией;

Выпадение волос;

Повышенная сухость и другие проблемы с кожей;

Перепады настроения, раздражительность.

«Длительная зима, нехватка солнца могут провоцировать значительное ухудшение самочувствия. Кроме того, влиять на это могут и другие факторы: стрессы, высокая нагрузка, снижение физической нагрузки зимой, обострение хронических заболеваний весной», - дополнил специалист.

С наступлением весенних месяцев многие люди могут ощущать упадок сил, недомогание, усталость.Специалист указал на проблемы со здоровьем, вызывающих весеннюю усталость. Медик отметил, что чаще усталость и недомогание весной вызываются железодефицитной анемией, гипотиреозом и гормональным дисбалансом, в который втягиваются серотонин и норадреналин. Эти нарушения становится причиной следующих состояний:Врач Алентов высказался о том, что одним из ключевых факторов сильной усталости после зимы является длительное существование организма в условиях без солнечного света.Что касается дефицита витаминов, Алентов пояснил, что в виде серьезной и угрожающей здоровью проблемы он встречается редко.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-онколог Евгений Черемушкин назвал чрезмерную утомляемость среди стандартных признаков рака.

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