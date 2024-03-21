Врач Демьяновская: отёки возникают у людей, которые едят мало белка, терапевт Андреева рассказала как быстро победить отеки

"Также жидкость может задерживаться в тканях из-за избытка соли в рационе. Дело в том, что хлорид натрия буквально "тянет" на себя воду, увеличивая объём циркулирующей крови, что ухудшает работу сердца, стимулирует депонирование жидкости в тканях, поэтому, если специально досаливать блюда или употреблять много консервированных продуктов, отёки могут беспокоить снова и снова", - говорит Екатерина Демьяновская.

"Избавление от отеков может зависеть от их причины", - говорит Андреева.

"Если отеки становятся частым явлением или сопровождаются другими симптомами, важно обратиться к врачу для диагностики и определения оптимального лечения", - говорит Андреева.

Если человек сидит большую часть дня, отток крови по венозным сосудам замедляется, поэтому могут появляться отёки в области голеней, лодыжек, стоп.Ещё одна причина отёков — недостаточное употребление воды, потому что при этом нарушается нормальная работа почек. Кроме того, отёки часто беспокоят людей, которые употребляют мало белка. В этом случае жидкость выходит в ткани из-за того, что сама кровь теряет способность удерживать воду в сосудистом русле, предупредила Демьяновская.рассказал как избавиться отеков.Регулярные физические упражнения могут помочь улучшить кровообращение и лимфодренаж, что может уменьшить отеки. Прогулки, плавание, йога и другие виды умеренной активности могут быть полезны.Поднятие ног выше уровня сердца может помочь сбросить излишнюю жидкость из ног и уменьшить отеки. Это можно сделать, положив под ноги подушки или используя подставку для ног.Высокое потребление соли может привести к задержке жидкости в организме и усилить отеки. Старайтесь уменьшить потребление соленой пищи и обрабатываемых продуктов.Парадоксально, увеличение потребления воды может помочь уменьшить отеки, так как это может помочь организму избавиться от излишней жидкости.Компрессионные чулки или гольфы могут помочь улучшить кровообращение и снизить отечность в ногах.Длительное нахождение в неподвижном положении может способствовать отекам. Постарайтесь регулярно менять положение и делать небольшие перерывы для активности.Употребление алкоголя и курение могут способствовать задержке жидкости в организме и ухудшить отеки.В некоторых случаях, если отеки вызваны серьезными медицинскими проблемами, врач может рекомендовать лекарства или другие методы лечения.Ранее МедикФорум писал о дешевом овоще, который полезен для гипертоников.

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