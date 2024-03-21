Врач Демьяновская: отёки возникают у людей, которые едят мало белка, терапевт Андреева рассказала как быстро победить отеки
Лишняя вода в тканях появляется из крови, которая на 55% состоит из жидкой части. Большинство отёков ног провоцируют малоподвижный образ жизни и погрешности в питании. А отёки на лице говорят о других сбоях в организме. Причины такого состояния Life.ru назвала невролог Екатерина Демьяновская.
Если человек сидит большую часть дня, отток крови по венозным сосудам замедляется, поэтому могут появляться отёки в области голеней, лодыжек, стоп.
"Также жидкость может задерживаться в тканях из-за избытка соли в рационе. Дело в том, что хлорид натрия буквально "тянет" на себя воду, увеличивая объём циркулирующей крови, что ухудшает работу сердца, стимулирует депонирование жидкости в тканях, поэтому, если специально досаливать блюда или употреблять много консервированных продуктов, отёки могут беспокоить снова и снова", - говорит Екатерина Демьяновская.
Ещё одна причина отёков — недостаточное употребление воды, потому что при этом нарушается нормальная работа почек. Кроме того, отёки часто беспокоят людей, которые употребляют мало белка. В этом случае жидкость выходит в ткани из-за того, что сама кровь теряет способность удерживать воду в сосудистом русле, предупредила Демьяновская.
Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум рассказал как избавиться отеков.
"Избавление от отеков может зависеть от их причины", - говорит Андреева.
Андреева дала несколько общих рекомендаций, которые могут помочь справиться с отеками:
Повышение активности
Регулярные физические упражнения могут помочь улучшить кровообращение и лимфодренаж, что может уменьшить отеки. Прогулки, плавание, йога и другие виды умеренной активности могут быть полезны.
Поднятие ног
Поднятие ног выше уровня сердца может помочь сбросить излишнюю жидкость из ног и уменьшить отеки. Это можно сделать, положив под ноги подушки или используя подставку для ног.
Снижение потребления соли
Высокое потребление соли может привести к задержке жидкости в организме и усилить отеки. Старайтесь уменьшить потребление соленой пищи и обрабатываемых продуктов.
Увеличение потребления воды
Парадоксально, увеличение потребления воды может помочь уменьшить отеки, так как это может помочь организму избавиться от излишней жидкости.
Ношение компрессионного белья
Компрессионные чулки или гольфы могут помочь улучшить кровообращение и снизить отечность в ногах.
Избегание длительного стояния или сидения
Длительное нахождение в неподвижном положении может способствовать отекам. Постарайтесь регулярно менять положение и делать небольшие перерывы для активности.
Снижение потребления алкоголя и курения
Употребление алкоголя и курение могут способствовать задержке жидкости в организме и ухудшить отеки.
Медицинские методы
В некоторых случаях, если отеки вызваны серьезными медицинскими проблемами, врач может рекомендовать лекарства или другие методы лечения.
"Если отеки становятся частым явлением или сопровождаются другими симптомами, важно обратиться к врачу для диагностики и определения оптимального лечения", - говорит Андреева.
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