Врач Денисова рассказала, какой дешёвый овощ помогает гипертоникам, нутрициолог Строков назвал еще 3 продукта, снижающих давление

«Из-за высокого содержания калия картошка может быть помощником для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как калий способствует снижению артериального давления. К тому же картофель является легким мочегонным средством», — объяснила aif.ru кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

"Калий - это важный минерал, который играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца, функционировании мышц, нормализации давления и баланса жидкости в организме", - говорит Строков.

Бананы : бананы известны своим высоким содержанием калия. Один средний банан содержит около 400 мг калия.

: бананы известны своим высоким содержанием калия. Один средний банан содержит около 400 мг калия. Фасоль и горох : фасоль, горох и другие бобовые также богаты калием. Они содержат около 400-600 мг калия на 100 граммов продукта.

: фасоль, горох и другие бобовые также богаты калием. Они содержат около 400-600 мг калия на 100 граммов продукта. Курага : курага - это сушеные абрикосы, которые также являются хорошим источником калия. Они содержат около 800 мг калия на 100 граммов продукта.

: курага - это сушеные абрикосы, которые также являются хорошим источником калия. Они содержат около 800 мг калия на 100 граммов продукта. Шпинат : шпинат содержит значительное количество калия. Он содержит около 550 мг калия на 100 граммов продукта.

: шпинат содержит значительное количество калия. Он содержит около 550 мг калия на 100 граммов продукта. Молоко и йогурт: молочные продукты также содержат некоторое количество калия. Они могут быть хорошим источником калия, особенно для тех, кто не потребляет много овощей и фруктов.

"Употребление продуктов, богатых калием, может помочь поддерживать здоровый уровень этого важного минерала в организме. Однако важно учитывать индивидуальные потребности и рекомендации врача при увеличении потребления калия".

Однако утверждения, что картошка вообще ничем и никому не полезна — миф.В 100 граммах содержится 568 мг калия — 23% от суточной нормы. Вес одной средней картофелины примерно 70 г. Так что 2-3 картошки на гарнир могут обеспечить больше половины потребности в калии.Лучший способ — сварить „в мундире“. Можно также запекать в духовке в кожуре, — советует диетолог. — Конечно, при термической обработке значительная часть витамина С теряется, но калий и другие полезные вещества остаются. Стоит помнить, что больше всего витаминов и минеральных веществ в молодом картофеле, - советует Денисова.какие еще продукты помогут снизить давление благодаря высокому содержанию калия.Ранее МедикФорум писал о том, почему в кофе не следует добавлять молоко.

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