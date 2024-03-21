Врач Маневич предупредил об опасных последствиях ковыряния в носу

«Когда вы ковыряете в носу, вы вводите в носовые проходы бактерии и вирусы, которые могут вызвать различные инфекции. Это может привести к риниту (воспаление носа), синуситу (воспаление околоносовых пазух) и так далее», – объяснил Игорь Маневич.

«Когда у человека повышается давление при гипертоническом кризе, чтобы не лопнул сосуд в голове и не развился инсульт, лопаются эти капилляры в зоне Киссельбаха, чтобы сбросить давление. Эти зоны Киссельбаха при ковырянии в носу очень легко можно механически повредить», – предостерег эксперт.

Врач Маневич предупредил в разговоре с РИАМО об опасных последствиях ковыряния в носу. Одним из таких последствий может стать подверженность инфекционным заболеваниям, заявил он.Также медик обратил внимание на то, что в процессе ковыряния легко можно повредить носовые капилляры, составляющие зону Киссельбаха – участок перегородки у входа в нос. Такие капилляры играют роль защитных клапанов, срабатывающих при резком скачке артериального давления.Специалист добавил, что носовая слизистая становится особенно уязвимой в условиях работающего отопления и перепадов температур. От привычки лезть в нос руками нужно избавляться и к тому же необходимо контролировать ее у детей, подчеркнул оториноларинголог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему для здоровья вредно каждый день тщательно мыться.

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