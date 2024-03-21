Эндокринолог Павлова: ежедневное тщательное мытье – вредная для здоровья привычка

«Моющие средства смывают натуральные масла, плюс избыток тепла становится причиной дополнительного раздражения и воспаления кожи – это вызывает обострение псориаза, экземы и других заболеваний эпидермиса», - предостерегла Зухра Павлова.

«Горячая вода – дополнительная нагрузка на сердце. В тепле кровеносные сосуды расширяются, что провоцирует перепады артериального давления и вынуждает сердце работать с большим напряжением», - обратила внимание специалист.

Эндокринолог Павлова констатировала: ежедневное тщательное мытье – это вредная для здоровья привычка, которая ослабляет защищающую организм барьерную функцию кожи. Кожный покров обладает невидимой для глаза пленкой из влаги и масел – такой слой, покрывающий кожу, обеспечивает ее целостность и прочность. Благодаря ему кожа играет роль барьера для инфекций, обеспечивая местный иммунитет.Когда человек начинает ежедневно мыться, особенно с применением горячей воды и мылящихся, пенных средств, он обезжиривает и обезвоживает кожу. Необходимая защитная пленка на ней просто не успевает сформироваться, что делает кожу очень уязвимой, восприимчивой к действию многочисленных факторов внешней среды.Врач напомнила, что кожа участвует в процессе выработки важного для иммунитета витамина D, конкретно для такого производства нужен кожный себум (сало). Ежедневное тщательное мытье не позволяет этому веществу скопиться в нужном количестве, что может негативно отразиться на организме, сделав его более подверженным заражению инфекциями.Кроме того, горячий душ чреват перегрузкой для сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что обычная картошка может быть очень полезной для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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