Врач Попова: паническую атаку может вызвать избыток кофеина или болезнь сердца

Первая. Паническая атака отличается внезапным началом и стремительным ухудшением состояния человека – за несколько минут он успевает ощутить сильнейший стресс вплоть до потери сознания.

Вторая. В состоянии атаки страх и тревога ощущаются в гипертрофированной форме, избыточно.

Третья. Наряду с эмоциональным смятением возникают негативные физиологические симптомы в виде учащенного сердцебиения, нарушенного дыхания, головокружения, тремора, потливости, тошноты.

«Стресс, изменения в образе жизни, нарушения сна, а также некоторые медицинские состояния могут быть связаны с возникновением панических атак», - сказала она « Известиям ».

«Люди с определенными типами расстройств могут быть более подвержены этим атакам. Если возникли симптомы панических атак, важно обратиться к врачу для диагностики», - постулировала специалист.

Врач Попова сообщила в интервью, что состояние панической атаки характеризуют три ключевых особенности.Попова объяснила, что может оказаться пусковым механизмом для возникновения панической атаки.Врач добавила, что паническую атаку может вызвать избыток употребляемого кофеина (других стимуляторов) или имеющаяся у человека болезнь сердца. Также с предрасположенностью к панике бывают связаны низкий самоконтроль, наличествующие психические расстройства.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что паническая атака может возникнуть у любого человека, об этом более подробно рассказала психиатр Татьяна Жиляева

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