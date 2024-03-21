Врач Попова: паническую атаку может вызвать избыток кофеина или болезнь сердца

199 Фото: https://unsplash.com/photos/man-wearing-black-long-sleeved-shirt-wuo8KnyCm4I
паническая атака

Врач-терапевт Елена Попова перечислила обстоятельства, из-за которых может возникнуть паническая атака.

Врач Попова сообщила в интервью, что состояние панической атаки характеризуют три ключевых особенности.
  • Первая. Паническая атака отличается внезапным началом и стремительным ухудшением состояния человека – за несколько минут он успевает ощутить сильнейший стресс вплоть до потери сознания.
  • Вторая. В состоянии атаки страх и тревога ощущаются в гипертрофированной форме, избыточно.
  • Третья. Наряду с эмоциональным смятением возникают негативные физиологические симптомы в виде учащенного сердцебиения, нарушенного дыхания, головокружения, тремора, потливости, тошноты.
Попова объяснила, что может оказаться пусковым механизмом для возникновения панической атаки.

«Стресс, изменения в образе жизни, нарушения сна, а также некоторые медицинские состояния могут быть связаны с возникновением панических атак», - сказала она «Известиям».

Врач добавила, что паническую атаку может вызвать избыток употребляемого кофеина (других стимуляторов) или имеющаяся у человека болезнь сердца. Также с предрасположенностью к панике бывают связаны низкий самоконтроль, наличествующие психические расстройства.

«Люди с определенными типами расстройств могут быть более подвержены этим атакам. Если возникли симптомы панических атак, важно обратиться к врачу для диагностики», - постулировала специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что паническая атака может возникнуть у любого человека, об этом более подробно рассказала психиатр Татьяна Жиляева.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Попова
Елена Попова
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Как понять, что вы испытываете паническую атаку: врач называет характерные симптомы
Паническая атака: тактика оказания первой помощи
Невролог рассказала, как победить паническую атаку
Теги : панические атаки, причины болезней, Елена Попова
Врач Овчинников причислил посещение сауны к неочевидным причинам геморроя
Лор Маневич рассказал, как справиться с носовым кровотечением без ваты
Доктор Налда: сон на животе преждевременно старит и повышает давление