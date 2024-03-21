Врач Попова: паническую атаку может вызвать избыток кофеина или болезнь сердца
Врач-терапевт Елена Попова перечислила обстоятельства, из-за которых может возникнуть паническая атака.
Врач Попова сообщила в интервью, что состояние панической атаки характеризуют три ключевых особенности.
- Первая. Паническая атака отличается внезапным началом и стремительным ухудшением состояния человека – за несколько минут он успевает ощутить сильнейший стресс вплоть до потери сознания.
- Вторая. В состоянии атаки страх и тревога ощущаются в гипертрофированной форме, избыточно.
- Третья. Наряду с эмоциональным смятением возникают негативные физиологические симптомы в виде учащенного сердцебиения, нарушенного дыхания, головокружения, тремора, потливости, тошноты.
«Стресс, изменения в образе жизни, нарушения сна, а также некоторые медицинские состояния могут быть связаны с возникновением панических атак», - сказала она «Известиям».
Врач добавила, что паническую атаку может вызвать избыток употребляемого кофеина (других стимуляторов) или имеющаяся у человека болезнь сердца. Также с предрасположенностью к панике бывают связаны низкий самоконтроль, наличествующие психические расстройства.
«Люди с определенными типами расстройств могут быть более подвержены этим атакам. Если возникли симптомы панических атак, важно обратиться к врачу для диагностики», - постулировала специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что паническая атака может возникнуть у любого человека, об этом более подробно рассказала психиатр Татьяна Жиляева.
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Елена Попова
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врач-терапевт
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